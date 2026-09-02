कुर्सी पर बैठी अवस्था में मिली महिला की लाश, गले पर गहरा निशान... कानपुर में हत्या से सनसनी

कानपुर के रावतपुर इलाके में मंगलवार शाम एक महिला की कथित तौर पर लूट की कोशिश के दौरान हत्या कर दी गई. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान उमा कुशवाहा के तौर पर हुई है. महिला की लाश घर में एक कुर्सी पर बैठी हुई अवस्था में मिली और गले पर गला घोंटे जाने जैसा निशान था. यह घटना देर रात तब सामने आई जब एक किराएदार पानी की मोटर चलाने के लिए घर गई. उसने उमा को कुर्सी पर बैठे देखा और कई बार उन्हें आवाज़ दी. जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने उमा के पति शिवमंगल कुशवाहा को इसकी जानकारी दी.

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महिला की डेडबॉडी देख पति के उड़े होश

शिवमंगल तुरंत घर पहुंचे और शुरू में उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है. हालांकि, पास से देखने पर उन्हें उनकी पत्नी के गले पर गहरे नीले रंग का निशान दिखाई दिया. घर के अंदर सामान भी बिखरा हुआ मिला, जिससे शक हुआ कि हत्या से पहले घर में लूटपाट की गई थी. उमा अपने पति के साथ केशवपुरम के हसनपुर इलाके के J सेक्टर में रहती थीं. शिवमंगल मसवानपुर इलाके में किताबों का स्टॉल चलाते हैं.

घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम. (Photo: ITG)

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट रात करीब 11 बजे मौके पर पहुंचे. जांच करने वालों ने घर का मुआयना किया, फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि वारदात के समय इलाके में आने-जाने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना मंगलवार शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच हुई होगी.

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छोटा बेटा हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करता है

इस दंपत्ति के दो बेटे हैं. उनका बड़ा बेटा अमरीश मसवानपुर में रहता है, जबकि छोटा बेटा आशीष दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर तैनात है. DCP कासिम अब्दी ने बताया कि महिला के शव को आगे की कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस लूट की कोशिश, हत्या से जुड़ी परिस्थितियों और हमलावरों की पहचान के लिए CCTV फुटेज और मौके से मिले अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है.

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