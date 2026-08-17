बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में गुजरात का दबदबा, इन चार नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

बीजेपी ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नई टीम का ऐलान किया है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में गुजरात से चार नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं.

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इनमें डॉ. हेमांग जोशी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जबकि जगदीश ईश्वरभाई पटेल और रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है.

वडोदरा से बीजेपी सांसद डॉ. हेमांग जोशी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है. 35 वर्षीय जोशी 2024 में 33 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे. इससे पहले वो वडोदरा शहर बीजेपी में युवा कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय थे और नगर निगम के स्कूल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं.

हेमांग जोशी के बारे में

दिसंबर 2025 में हेमांग जोशी को गुजरात बीजेपी युवा मोर्चे की कमान सौंपी गई थी. शिक्षा की बात करें तो राजनीतिक रुचि के साथ-साथ हेमांग फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. इसके साथ ही उन्होंने सोशल वर्क फैकल्टी में नेतृत्व पर PHD की है.

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वर्षा बेन दोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद



गुजरात की वरिष्ठ बीजेपी नेता वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. वो लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़ी रही हैं और गुजरात बीजेपी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. 2007 से 2017 तक सुरेंद्रनगर की वढवाण सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुकीं दोशी को संगठन में अनुभव और जमीनी पकड़ के लिए जाना जाता है. बीजेपी के 2024 के आधिकारिक दस्तावेजों में भी उनका नाम प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर दर्ज है.

जगदीश पटेल और रोहन गुप्ता भी राष्ट्रीय टीम में शामिल



अहमदाबाद के पूर्व विधायक जगदीश ईश्वरभाई पटेल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. वो अमराईवाड़ी सीट से विधायक रह चुके हैं और वाराणसी में संगठन की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं.

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वहीं, कांग्रेस से बीजेपी में आए रोहन गुप्ता को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. गुप्ता ने 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री ली थी. इससे पहले वो कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्यरत थे और करीब 15 सालों तक तक पार्टी में सक्रिय रहे. गुजरात के इन चार चेहरों को मिली जिम्मेदारियां बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में राज्य के बढ़ते दबदबे तो दिखाती है.

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