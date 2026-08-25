पत्नी के इलाज के दौरान डॉक्टर ने मारा थप्पड़ तो पेड़ पर चढ़ गया पति, फंदा डालकर बैठा रहा; फिर 8 घंटे बाद ऐसे उतरा नीचे

राजस्थान के अलवर जिले के सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक अस्पताल परिसर में लगे पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और रस्सी का फंदा बनाकर वहीं 8 घंटे तक बैठा रहा. इस दौरान नीचे से पुलिसकर्मी और अधिकारी उसे लगातार समझाते रहे, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था. बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था. इसी दौरान वहां किसी डॉक्टर ने उसे थप्पड़ मार दिया. इससे नाराज होकर वह पेड़ पर चढ़ गया. डॉक्टरों को अस्पताल से हटाने का आदेश जारी होने के बाद ही वह नीचे उतरा.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक उम्मेदी लाल उर्फ पुजारी अपनी पत्नी को उपचार के लिए रैणी के सरकारी अस्पताल लेकर आया था. इलाज के दौरान वार्ड में किसी बात को लेकर उसकी डॉक्टर से कहासुनी हो गई. युवक का आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट करते हुए थप्पड़ मार दिया. युवक इस घटना से इतना नाराज हुआ कि वह अस्पताल परिसर में लगे पीपल के पेड़ पर चढ़ गया. इसके बाद उसने रस्सी से फंदा बनाया और पेड़ पर ही बैठ गया. जैसे ही अस्पताल में मौजूद लोगों को इसकी जानकारी हुई, वहां अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही देर में अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई. युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं था, पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने युवक से बातचीत शुरू की और उसे लगातार समझाने का प्रयास किया. उसे भरोसा दिलाया गया कि उसकी शिकायत को सुना जाएगा और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. लेकिन युवक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ा रह. वह पेड़ से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ.

Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस और प्रशासन की टीम ने कई घंटे तक युवक से बातचीत की। इस दौरान अस्पताल के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ती गई। करीब आठ घंटे तक यह स्थिति बनी रही. अस्पताल में इलाज और दूसरे काम से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के बीच भी घटना को लेकर चर्चा होती रही. युवक का कहना था कि जब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वह पेड़ से नीचे नहीं उतरेगा. पुलिस और प्रशासन की टीम ने उसे कई बार समझाया कि पहले वह सुरक्षित नीचे आ जाए, इसके बाद उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी. मामला लगातार लंबा खिंचने के बाद पुलिस ने युवक को भरोसा दिलाया कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और संबंधित डॉक्टर को वहां से हटाया जाएगा

डॉक्टरों के APO आदेश के बाद पेड़ से नीचे उतरा युवक

मामले में रैणी के अस्पताल के दो डॉक्टरों डॉ. रमेश मीणा और डॉ. कुसुम मीणा को वहां से हटाने का आदेश दिया गया. दोनों डॉक्टरों को CMHO अलवर ने कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश जारी किए गए. डॉक्टरों के हटाने की जानकारी मिलने के बाद ही युवक को भरोसा हुआ कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई हुई है. इसके बाद करीब आठ घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम का अंत हुआ और युवक पेड़ से नीचे उतर आया. युवक के नीचे उतरते ही पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई गई.

Advertisement

इस पूरे घटनाक्रम के कारण रैणी के सरकारी अस्पताल में काफी देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही. पेड़ पर युवक के फंदा डालकर बैठने की सूचना आसपास के इलाके में भी फैल गई. लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए. हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर युवक पेड़ पर क्यों चढ़ा है और वह नीचे क्यों नहीं उतर रहा.

---- समाप्त ----