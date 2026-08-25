scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका का ये खिलाड़ी बोलने लगा हिंदी, इंटरव्यू हुआ VIRAL

श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवेज महरूफ इन दिनों भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज में कमेंट्री और एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा हैं. इस दौरान उनका एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह संजय मांजरेकर के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि महरूफ ने हिंदी में बात कर फैन्स का ध्यान खींच लिया है.

Advertisement
X
श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवेज महरूफ ने हिंदी में बातचीत कर फैन्स को किया हैरान (Photo:Getty)
श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवेज महरूफ ने हिंदी में बातचीत कर फैन्स को किया हैरान (Photo:Getty)

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर फरवेज महरूफ ने हिंदी में बात कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका हिंदी में बोलने का अंदाज क्रिकेट फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है.

सोशल मीडिया पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फरवेज महरूफ और संजय मांजरेकर का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दोनों के बीच हिंदी में मजेदार बातचीत और हंसी-मजाक देखने को मिल रहा है, जिसने इस वीडियो को और भी खास बना दिया है.

यह भी पढ़ें: India vs Sri Lanka 2nd Test Live Score: श्रीलंका को लगा तीसरा झटका, प्रस‍िद्ध कृष्णा ने काम‍िल म‍िशारा को न‍िपटाया, भारत ने बनाए हैं 503 रन

सम्बंधित ख़बरें

Prabath Jayasuriya
अंपायर पर भड़का लंका का ख‍िलाड़ी, ड्रेस‍िंग रूम तक काटा बवाल
India vs Sri Lanka 2nd Test Live Score, Day 3
LIVE: गीली आउटफील्ड की वजह से मैच रुका, श्रीलंका के 3 व‍िकेट धड़ाम
Dhruv Jurel Jai Jawan Jai Kisan tattoo
'जय जवान, जय किसान' टैटू जुरेल ने क्यों दिखाया? बेहद भावुक है कहानी
IND vs SL (PHOTO: PTI)
क्या तीसरे दिन ही खत्म हो जाएगा मैच? SL पर मंडराया बड़ा खतरा
Devdutt Padikkal
नंबर-3 की कुर्सी किसकी? पडिक्कल या सुदर्शन, कौन मारेगा बाजी

महरूफ का हिंदी में बातचीत करना भारतीय क्रिकेट फैन्स को काफी पसंद आ रहा है. हिंदी में उनका यह जुड़ाव फैन्स के लिए एक मजेदार सरप्राइज रहा. भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी कमेंट्री और मजेदार अंदाज भी चर्चा में बना हुआ है.

कौन हैं फरवेज महरूफ ?

फरवेज महरूफ श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थें. उनका पूरा नाम मोहम्मद फरवेज महरूफ है. उन्होंने श्रीलंका के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेला. उनका इंटरनेशनल करियर 2004 से 2016 तक रहा. क्रिकेट से संन्यास के बाद वह कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी नजर आते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अंपायर के फैसले पर भड़का श्रीलंकाई ख‍िलाड़ी, बाउंड्री कुशन पर मारा बल्ला, ड्रेसिंग रूम में भी किया ड्रामा

फरवेज महरूफ का इंटरनेशनल करियर

टेस्ट: 22 मैच, 556 रन और 25 विकेट
वनडे: 109 मैच, 1,113 रन और 135 विकेट
टी20 इंटरनेशनल: 8 मैच, 33 रन और 7 विकेट

उनके करियर का एक खास पल 2010 में आया था जब उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ दांबुला में हैट्रिक ली थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पत्नी के इलाज के दौरान डॉक्टर ने मारा थप्पड़ तो पेड़ पर चढ़ गया पति, फंदा डालकर बैठा रहा; फिर 8 घंटे बाद ऐसे उतरा नीचे |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण 5 राशियों के लिए रहेगा भारी! संभलकर लें फैसले |
    कलेक्टर से मिलने के लिए बच्चों ने पैदल तय किया 20 किमी. का सफर |
    दिल्ली में आफत की बारिश, जलभराव से सड़कों पर भरा पानी |
    BPSC के पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की कुत्तों से की तुलना |
    'ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय', नितिन गडकरी के बयान से मची हलचल |
    Chana Dal Cooking Tips: चना दाल बार-बार रह जाती है सख्त? पकाते समय न करें ये 6 गलतियां, हर बार बनेगी एकदम परफेक्ट |
    मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, महिला को बनाया शिकार... हमलों में अब तक 3 की गई जान |
    स्टेज पर थीं भूमि पेडनेकर, तभी बजा जन गण मन, एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल |
    दिल्ली-NCR में बारिश का रेड अलर्ट, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी
    Advertisement