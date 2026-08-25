कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका का ये खिलाड़ी बोलने लगा हिंदी, इंटरव्यू हुआ VIRAL

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर फरवेज महरूफ ने हिंदी में बात कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका हिंदी में बोलने का अंदाज क्रिकेट फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फरवेज महरूफ और संजय मांजरेकर का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दोनों के बीच हिंदी में मजेदार बातचीत और हंसी-मजाक देखने को मिल रहा है, जिसने इस वीडियो को और भी खास बना दिया है.

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महरूफ का हिंदी में बातचीत करना भारतीय क्रिकेट फैन्स को काफी पसंद आ रहा है. हिंदी में उनका यह जुड़ाव फैन्स के लिए एक मजेदार सरप्राइज रहा. भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी कमेंट्री और मजेदार अंदाज भी चर्चा में बना हुआ है.

Two cricketing minds. One seriously fun conversation. 😂 🔥



Farvez Maharoof and Sanjay Manjrekar go back and forth with plenty of banter, laughs and some unexpected moments. 👀



Watch #SLvIND 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/UI9fsxWWZG — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 25, 2026

कौन हैं फरवेज महरूफ ?

फरवेज महरूफ श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थें. उनका पूरा नाम मोहम्मद फरवेज महरूफ है. उन्होंने श्रीलंका के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेला. उनका इंटरनेशनल करियर 2004 से 2016 तक रहा. क्रिकेट से संन्यास के बाद वह कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी नजर आते हैं.

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फरवेज महरूफ का इंटरनेशनल करियर

टेस्ट: 22 मैच, 556 रन और 25 विकेट

वनडे: 109 मैच, 1,113 रन और 135 विकेट

टी20 इंटरनेशनल: 8 मैच, 33 रन और 7 विकेट

उनके करियर का एक खास पल 2010 में आया था जब उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ दांबुला में हैट्रिक ली थी.

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