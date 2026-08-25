Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण 5 राशियों के लिए रहेगा भारी! संभलकर लें फैसले

Chandra Grahan 2026: अगस्त का आखिरी सप्ताह धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा.खगोलीय रूप से यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसके दौरान चंद्रमा का बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाएगा.हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा.

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा.ऐसे में कुछ राशियों को इस दौरान मानसिक तनाव, धन, करियर और रिश्तों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.हालांकि राशियों पर प्रभाव को ज्योतिषीय मान्यता के रूप में ही देखना चाहिए, वैज्ञानिक भविष्यवाणी के रूप में नहीं.

इन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है.बिना पूरी जानकारी के किसी निवेश या बड़े खर्च का फैसला न लें.कार्यक्षेत्र में भी जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.किसी पुराने विवाद को दोबारा हवा देने से परेशानी बढ़ सकती है.

2. कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण का असर मानसिक उलझन और खर्चों के रूप में सामने आने की ज्योतिषीय संभावना जताई जा रही है.इस दौरान भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचें.परिवार से जुड़े किसी मामले में बातचीत करते समय संयम रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

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3. सिंह राशि

सिंह राशि वालों को रिश्तों और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी हो सकती है.नौकरी या कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को जल्दबाजी में लेने के बजाय अच्छी तरह सोच-विचार करना बेहतर होगा.

4. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में अपने खर्च और कामकाज पर नजर रखनी चाहिए.अचानक कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है.किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय तथ्यों की जांच करना बेहतर रहेगा.तनाव से बचने के लिए आराम और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.

5. मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य, धन और निजी संबंधों के लिहाज से सावधानी वाला हो सकता है.अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है.किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.साथ ही छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें.

कुंभ राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण

ज्योतिषीय गणना के अनुसार 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के दौरान होगा.चंद्रमा को ज्योतिष में मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, इसलिए इस ग्रहण को मानसिक स्थिति और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है.

कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण?

भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का वैश्विक चरण 28 अगस्त की सुबह करीब 6:53 बजे शुरू होकर दोपहर करीब 12:32 बजे तक बताया गया है.इसका चरम चरण सुबह करीब 9:40-9:45 बजे के आसपास रहेगा.

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क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?

इस चंद्र ग्रहण को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत से दिखाई नहीं देगा.इसलिए भारत में सामान्य धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा.ग्रहण की दृश्यता और धार्मिक नियमों को लेकर स्थानीय पंचांग की परंपरा को प्राथमिकता देना उचित रहेगा.

ग्रहण के दौरान क्या सावधानी रखें?

ज्योतिषीय मान्यताओं को मानने वाले लोग इस अवधि में अनावश्यक विवाद, जल्दबाजी में बड़े फैसले और बिना सोचे-समझे निवेश से बचने की सलाह लेते हैं.ध्यान, मंत्र जाप और सकारात्मक गतिविधियों पर समय देना भी शुभ माना जाता है.

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