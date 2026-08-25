सिर अलग, धड़ अलग... कौशांबी में चारपाई पर मिली खून से लथपथ लाश, मचा हड़कंप

यूपी के कौशांबी जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की सिर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई. युवक का खून से लथपथ शव घर में चारपाई पर पड़ा मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के समदा गांव के बाहर की है. जहां मंगलवार सुबह एक अर्धनिर्मित मकान में 40 वर्षीय शकील अहमद पुत्र इबले हसन का शव चारपाई पर मिला. मृतक का सिर धड़ से अलग था. शव देखते ही आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

मामले की जानकारी मिलते ही एसपी सत्यनारायण प्रजापत, अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह, सीओ और फॉरेंसिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

मंझनपुर थाना क्षेत्र के रामगमन पथ पर एक निर्माणाधीन मकान से समदा निवासी शकील हसन (40) का शव बरामद हुआ. एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि शकील रात 9 बजे घर से निकले थे और सुबह परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी. सुबह करीब 8 बजे उनकी हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए. मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.

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