scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डेनमार्क की PM ने मेल सर्जन को दिया ऐसा करार जवाब, कर दी बोलती बंद

एक कॉस्मेटिक सर्जन के नाक सुधारने को ऑफर को डेनमार्क पीएम ने ठुकरा दिया है. पीएम फ्रेडरिक्सन ने कहा कि महिलाओं के शरीर और चेहरे पर टिप्पणी करने की बजाय लोगों को उनके काम और विचारों पर ध्यान देना चाहिए.

Advertisement
X
डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने एक मेल सर्जन को करारा जवाब दिया है. (File Photo-Reuters)
डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने एक मेल सर्जन को करारा जवाब दिया है. (File Photo-Reuters)

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन इन दिनों अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, एक कॉस्मेटिक सर्जन ने उन्हें उनकी नाक को लेकर सलाह दी. सर्जन ने फ्रेडरिक्सन को नाक का एक हिस्सा ठीक कराने का ऑफर दिया. प्रधानमंत्री ने इस सलाह को साफ तौर पर ठुकरा दिया.

PM मेटे फ्रेडरिक्सन (48) ने इंस्टाग्राम पर सर्जन के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि वह अपने शरीर को लेकर खुश हैं. उन्होंने सर्जन को जवाब दिया कि उन्हें अपने रूप-रंग को लेकर किसी मेल प्लास्टिक सर्जन की राय की जरूरत नहीं है.

दरअसल, सर्जन ने उन्हें नाक पर मौजूद एक छोटे से निशान को ठीक कराने की सलाह दी थी. फ्रेडरिक्सन ने इस ऑफर का जवाब देते हुए साफ कहा कि वह इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखतीं हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
ग्रीनलैंड से एलियन तक... ट्रंप के AI पोस्ट के क्या मायने?
Denmark Azan
डेनमार्क में अजान पर बैन की तैयारी !
Azaan
'इस्लामाबाद न लगे डेनमार्क...', इस देश में अजान पर बैन की तैयारी
Denmark summer daylight, Denmark 9 PM sunlight,
यहां रात के 9 बजे भी दिन जैसा उजाला, डेनमार्क का VIDEO वायरल
PM Modi discusses clean energy, digitalisation, trade with Nordic counterparts
नॉर्वे में पांच देशों के प्रमुखों से मिले PM मोदी, इन मुद्दों पर हुई बात

यह भी पढ़ें: डेनमार्क 400 साल तक समुद्र में वसूलता रहा टैक्स! क्या ईरान होर्मुज में बनाएगा 'टोल प्लाजा'

'मेरे नाक पर बात करने से जरूरी मुद्दे हैं'

फ्रेडरिक्सन ने अपनी पोस्ट में इस तरह के मैसेज पर नाराजगी भी जताई. उन्होंने बताया कि उन्हें लंबे समय से अपने रूप-रंग को लेकर टिप्पणियां मिलती रही हैं. कभी उनके दांतों को लेकर बात होती है. कभी उनके पतले बालों को लेकर टिप्पणी की जाती है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि उनके नाक को लेकर भी कई लोग सलाह देते हैं. उन्हें बोटॉक्स कराने की सलाह तक दी जाती है. प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर लोगों को महिलाओं के शरीर और चेहरे को लेकर इतनी चिंता क्यों रहती है.

उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें मैसेज भेजना चाहता है तो उसका स्वागत है. लेकिन वह चाहती हैं कि लोग उनसे किसी ज्यादा अहम मुद्दे पर बात करें. उनकी नाक को लेकर सलाह देना जरूरी नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे...', डेनमार्क को ट्रंप ने चेताया- अगर ना कहा तो याद रखेंगे, बताया- एहसान फरामोश

फ्रेडरिक्सन ने अपनी पोस्ट में यूक्रेन की हालिया यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कीव में रहते हुए उन्होंने हवाई हमले के सायरन सुने. यूरोप में युद्ध जारी है. इसके बावजूद डेनमार्क लौटने के बाद उन्हें मिले शुरुआती मैसेज में से एक उनकी नाक को लेकर था.

उन्होंने इसे लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि दुनिया में कई गंभीर मुद्दे हैं. ऐसे समय में किसी महिला के चेहरे पर टिप्पणी करना सही नहीं है.

महिलाओं से कहा-अपनी कमियों को अपनाएं

डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने महिलाओं समेत सभी लोगों से अपनी कथित कमियों को लेकर सहज रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें वह खुद कमी मान सकता है. इन्हें छिपाने के बजाय अपनाना चाहिए.

Advertisement

फ्रेडरिक्सन ने कहा कि वह अपनी उम्र के इस पड़ाव पर अपने रूप-रंग को लेकर सहज हैं. वह अपने जीवन से खुश हैं. उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि किसी बाहरी राय के आधार पर खुद को बदलने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: भारत का कौन सा शहर ‘डेनमार्क ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना जाता है?

यूरोप की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं फ्रेडरिक्सन

मेटे फ्रेडरिक्सन 2019 से डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं. वह देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं. वह यूरोप के लंबे समय से पद पर बने प्रधानमंत्रियों में भी शामिल हैं.

फ्रेडरिक्सन यूक्रेन के समर्थन को लेकर मुखर रही हैं. वह रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई का समर्थन करती हैं. इसके अलावा उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षाओं का भी खुलकर विरोध किया है.

नाक पर मिली एक सलाह के जवाब में फ्रेडरिक्सन ने अब अपने अंदाज में साफ मैसेज दिया है कि किसी महिला की पहचान उसके चेहरे या शरीर से नहीं तय होती. उन्होंने लोगों से दूसरों की शक्ल-सूरत के बजाय उनके काम और विचारों पर ध्यान देने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    गेहूं निर्यात पर 4 साल बाद रोक हटी, आटा-मैदा-सूजी भी भेज सकेंगे विदेश! सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? |
    सिर अलग, धड़ अलग... कौशांबी में चारपाई पर मिली खून से लथपथ लाश, मचा हड़कंप |
    चीन के उपराष्ट्रपति से मिले अजित डोभाल, सीमा शांति पर की बात |
    Gunmaaster G9 Teaser: 'मेरे जिस्म के टुकड़े गिद्धों को खिला...', इमरान हाशमी ने महादेव से मांगी जिंदगी, फिर दिखेगा 'आवारापन'! |
    डेनमार्क की PM ने मेल सर्जन को दिया ऐसा करार जवाब, कर दी बोलती बंद |
    जब पेरिस को फिर से आजादी मिली, 4 साल तक रहा था नाजी कब्जा |
    'कोई भी हार जिंदगी से बड़ी नहीं...' IIT दिल्ली सुसाइड केस पर दुनिया भर से इंजीनियरों ने भेजा ये मैसेज  |
    कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका का ये खिलाड़ी बोलने लगा हिंदी, इंटरव्यू हुआ VIRAL |
    पत्नी के इलाज के दौरान डॉक्टर ने मारा थप्पड़ तो पेड़ पर चढ़ गया पति, फंदा डालकर बैठा रहा; फिर 8 घंटे बाद ऐसे उतरा नीचे |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण 5 राशियों के लिए रहेगा भारी! संभलकर लें फैसले
    Advertisement