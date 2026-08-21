तेलंगाना कांग्रेस में फूट! 18 MLA ने खोला मोर्चा... इस मंत्री पर एक्शन की मांग

तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के 18 विधायकों और MLCs ने मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरेखा को पार्टी से निलंबित या बाहर करने की मांग की.

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इन नेताओं को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समर्थक गुट का माना जा रहा है. नेताओं ने आरोप लगाया कि कोंडा सुरेखा समेत कुछ वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं. उन्होंने पार्टी हाईकमान से ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की.

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वारंगल वेस्ट से विधायक नाइनी राजेंद्र रेड्डी ने कोंडा सुरेखा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के ही कुछ लोग सुरेखा का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए कह रहे हैं.

राजेंद्र रेड्डी ने कहा, "रेवंत रेड्डी का खून पीना बहुत हो गया. आपके लिए पार्टी छोड़ देना ही बेहतर है." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पार्टी नेताओं का बार-बार अपमान किया गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे.

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बागियों ने कई नेताओं पर कार्रवाई की मांग की

कांग्रेस विधायक वेदमा भोज्जू ने कोंडा सुरेखा के साथ विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और वरिष्ठ नेता चिन्ना रेड्डी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने तीनों नेताओं को पार्टी से निलंबित करने की मांग की.

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देवरकोंडा से विधायक बालू नाइक ने भी कांग्रेस हाईकमान से सख्त कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जो भी नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ बयान देता है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए.

कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में खींचतान

18 विधायकों और MLCs का एक साथ सामने आना तेलंगाना कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बढ़ती खींचतान का संकेत माना जा रहा है. इससे पहले भी पार्टी के भीतर नेताओं के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के समर्थन में इतने नेताओं का खुलकर सामने आना मामले को और गंभीर बना रहा है. अब सबकी नजर कांग्रेस हाईकमान पर है कि वह इस विवाद को कैसे शांत करता है और कोंडा सुरेखा समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है.

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