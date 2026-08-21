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गोविंदा की दूसरी शादी पर मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, सुनीता के दावे से हैरान, कहा- बच्चों पर बुरा असर...

सुनीता आहूजा ने कहा कि गोविंदा दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे. इस दावे को गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पूरी तरह से खारिज किया है. मैनेजर ने कहा कि गोविंदा पूरी तरह से अपने काम पर फोकस कर रहे हैं.

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गोविंदा की दूसरी शादी की सच क्या? (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
गोविंदा की दूसरी शादी की सच क्या? (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)

गोविंदा और सुनीता आहूजा का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. भले ही सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया. लेकिन पति-पत्नी के बीच का विवाद सुलझने की बजाय बिगड़ गया है. सुनीता ने बीती रात राखी सावंत को फोन कॉल कर कहा था कि गोविंदा दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे. इसलिए उन्होंने तलाक की याचिका वापस ली. एक्टर की दूसरी शादी के दावे पर अब गोविंदा के मैनेजर का रिएक्शन आया है.  

गोविंदा के मैनेजर ने बताया सच

इंडिया टुडे संग बातचीत में एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा कि सुनीता आहूजा का बयान सुनकर वो शॉक्ड हैं. उन्होंने गोविंदा की दूसरी शादी के दावे को खारिज किया. शशि ने कहा- ऐसा कुछ नहीं है और न ही होगा. कोई दूसरी शादी नहीं हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि सुनीता गोविंदा की पत्नी हैं और शायद उनके मन में कुछ चल रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी बात कही. गोविंदा की दूसरी शादी को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई. उनका पूरा ध्यान अपने काम पर है.

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मैनेजर ने ये भी सवाल उठाया कि अगर गोविंदा वाकई सुनीता से रिश्ता खत्म करना चाहते या दूसरी शादी करना चाहते, तो तलाक की पहल खुद करते. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तलाक का केस सुनीता ने पहले दायर किया था और बाद में उन्होंने ही उसे वापस लेने का फैसला किया.

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शशि सिन्हा ने कहा कि दोनों समझदार और मैच्योर लोग हैं. उनके मुताबिक, गोविंदा ने आज तक सार्वजनिक तौर पर सुनीता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि सुनीता लगातार अपने रिश्ते से जुड़ी निजी बातें सामने रख रही हैं. उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि दोनों अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं. हमें नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने केस वापस लेने का फैसला किया, लेकिन उम्मीद है कि दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा.

मैनेजर ने ये भी कहा कि इस पूरे विवाद का असर उनके बच्चों पर भी पड़ रहा है. बेहतर होगा अगर परिवार की चीजें जल्द सुलझ जाएं और निगेटिविटी खत्म हो. शशि सिन्हा ने साफ किया कि गोविंदा एक जिम्मेदार और सम्मानित शख्स हैं और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके परिवार या उनकी छवि पर बुरा असर पड़े.

उनके मुताबिक, गोविंदा ने हमेशा सुनीता को उनके फैसलों के परिणाम समझाने की कोशिश की है, लेकिन कभी उनके खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं दिया. देखते हैं एक्टर के मैनेजर के इस रिएक्शन पर सुनीता कैसे रिएक्ट करती हैं.

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