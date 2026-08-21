Gujarati Chhashiyo lot Recipe: 2 कप ज्वार आटे में छाछ मिलाकर बनाएं गुजराती 'छासियो लोट', उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब!

Gujarati Chhashiyo lot Recipe: भारत के हर प्रदेश में अलग-अलग तरह का खान-पान देखने को मिलता है और जब बात गुजरात की आती है तो वहां के पारंपरिक खान-पान में छाछ और बाजरे-ज्वार जैसे अनाज का खास महत्व रहा है. गर्म मौसम में शरीर को ठंडक देने के लिए छाछ का इस्तेमाल सिर्फ ड्रिंक के तौर पर ही नहीं, बल्कि कई तरह की डिशेज में भी किया जाता रहा है. आज हम आपको गुजरात की एक ऐसी ही डिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसका नाम छासियो लोट है, जिसे कुछ जगहों पर खाटो लोट भी कहा जाता है.

और पढ़ें

यह एक पारंपरिक गुजराती डिश है, जिसमें खट्टी छाछ को ज्वार के आटे के साथ पकाकर बनाया जाता है. लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और तड़के के मसाले इसका स्वाद और भी बढ़ा देते हैं. यह रेसिपी कम सामग्री में आसानी से घर पर बनाई जा सकती है और इसे बच्चे से लेकर बड़े सभी मजे से खाएंगे.

छासियो लोट बनाने के लिए सामग्री

बैटर के लिए

2 कप ज्वार का आटा

2 कप खट्टी छाछ

2 कप पानी

मसाला पेस्ट के लिए

12-15 कलियां लहसुन

2 इंच अदरक

5 तीखी हरी मिर्च

पहले तड़के के लिए

2-3 चम्मच तेल

½ चम्मच राई

½ चम्मच जीरा

½ चम्मच कुटी हुई मेथी

¼ चम्मच हींग

10-12 करी पत्ते

1 चम्मच सफेद तिल

½ चम्मच हल्दी

½ कप पानी

2 बड़े चम्मच दरदरी कुटी भुनी मूंगफली

स्वादानुसार नमक

2-3 बड़े चम्मच कटा हरा धनिया

आखिरी तड़के और गार्निश के लिए

Advertisement

2-3 चम्मच तेल

½ चम्मच राई

½ चम्मच जीरा

¼ चम्मच हींग

2 कटी हरी मिर्च

थोड़े करी पत्ते

2 चम्मच सफेद तिल

कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल

थोड़ा अचार/मेथी सांभर मसाला

हरा धनिया

छासियो लोट बनाने का आसान तरीका

बैटर तैयार करें: एक बड़े बर्तन में ज्वार का आटा, खट्टी छाछ और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ध्यान रखें कि इसमें गांठें न रहें. इसे कुछ मिनट के लिए अलग रख दें.

मसाला पेस्ट बनाएं: मिक्सर में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर दरदरा या बारीक पेस्ट बना लें.

पहला तड़का लगाएं: कड़ाही में दो से तीन चम्मच तेल गर्म करें. इसमें राई और जीरा डालें. चटकने पर कुटी मेथी, हींग, करी पत्ता और तिल डालें. अब तैयार किया हुआ लहसुन-अदरक-मिर्च का पेस्ट डालकर हल्का भूनें.

बैटर पकाएं: अब इसमें हल्दी डालें और तुरंत ज्वार-छाछ वाला बैटर डाल दें. नमक और ½ कप पानी डालकर लगातार चलाते रहें. आंच मध्यम रखें और मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएं, ताकि गांठें न बनें.

गाढ़ा होने तक पकाएं: कुछ देर पकाने पर मिश्रण गाढ़ा होकर लोट जैसा हो जाएगा. इसमें कुटी हुई भुनी मूंगफली और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला दें.

आखिरी तड़का लगाएं: दूसरे पैन में तेल गर्म करके राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च, करी पत्ता और तिल डालें. जब तड़का तैयार हो जाए तो इसे छासियो लोट के ऊपर डाल दें.

Advertisement

गार्निश करें: ऊपर से ताजा कद्दूकस किया नारियल, हरा धनिया और थोड़ा अचार या मेथी सांभर मसाला डालें. गरमागरम गुजराती छासियो लोट तैयार है.

---- समाप्त ----