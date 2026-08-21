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घास काटने गई थीं 2 महिलाएं, एक की गला काटकर हत्या... दूसरी गंभीर घायल, बिहार-बंगाल बॉर्डर पर सनसनी

बिहार के कटिहार में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बहरसाल दियारा इलाके में दो महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला किया गया. दोनों रोज की तरह मवेशियों के लिए घास काटने गई थीं. कुछ देर बाद एक महिला चंद्रिका मंडल उर्फ चांदनी देवी की लाश मिली, जबकि दूसरी महिला रूपा देवी गंभीर हालत में मालदा के अस्पताल में भर्ती है. पुलिस के मुताबिक, मृतका के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं.

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बिहार और बंगाल की पुलिस जांच में जुटी. (Photo: Representational)
बिहार और बंगाल की पुलिस जांच में जुटी. (Photo: Representational)

बिहार के कटिहार में बिहार-बंगाल सीमा से सटे इलाके में दो महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला किया गया. हमले में 30 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि 28 साल की महिला गंभीर रूप से घायल है और पश्चिम बंगाल के मालदा में उसका इलाज चल रहा है. दोनों महिलाएं आपस में रिश्तेदार बताई जा रही हैं. पुलिस इस पूरी घटना को फिलहाल संदिग्ध मानकर हर एंगल से जांच कर रही है.

घटना कटिहार के अमदाबाद थाना क्षेत्र के बहरसाल दियारा इलाके की है. यहां पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के दौलत नगर और हरिश्चंद्रपुर इलाके की रहने वाली दो महिलाएं अक्सर मवेशियों के लिए घास काटने आती थीं. परिजनों के मुताबिक, दोनों रोजाना करीब 3 बजे घर से निकलती थीं और शाम करीब 6 बजे तक वापस लौट आती थीं. 19 अगस्त को भी दोनों इसी तरह घर से निकलीं. दोनों महानंदा नदी पार करके दियारा इलाके में घास काटने गई थीं. लेकिन उस दिन दोनों घर वापस नहीं लौटीं.

परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो वे बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे. वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. दोनों महिलाएं अलग-अलग जगहों पर घायल अवस्था में पड़ी थीं. एक महिला नदी किनारे मृत मिली, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल थी. घायल महिला को इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

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यह भी पढ़ें: कैसे मानस ने लखनऊ हत्याकांड को दिया अंजाम? दिव्या मिश्रा के कत्ल की खौफनाक कहानी, चश्मदीद की जुबानी

कटिहार के एसपी परिचय कुमार के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर थाने से अमदाबाद पुलिस को फोन पर घटना की जानकारी मिली थी. पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने पर एक महिला का शव मिला. शुरुआती जांच में उसके गले पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान दिखाई दिए. मृतका की पहचान की गई.

एसपी के मुताबिक, शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि दोनों महिलाएं घास काटने आई थीं और इसी दौरान किसी ने उन पर हमला किया. इसमें एक महिला की मौत हो गई और दूसरी घायल हो गई. हमलावर कौन था और हमला क्यों किया गया, इसका जवाब अभी नहीं मिला है. 

कटिहार पुलिस ने इस वारदात को फिलहाल संदिग्ध माना है. पुलिस का कहना है कि घटना की वजह अभी साफ नहीं है. मौके पर FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस की एक टीम घायल महिला का बयान लेने के लिए मालदा भी रवाना हुई है. 

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घटना सीमा क्षेत्र में हुई है, इसलिए बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की पुलिस सक्रिय है. एक तरफ कटिहार पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटा रही है, वहीं मालदा पुलिस घायल महिला के इलाज और उसके बयान से जुड़ी जानकारी पर काम कर रही है. फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल लाया गया है.

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