'राहुल गांधी भगवान राम तो जग्गा रेड्डी उनके हनुमान', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी. जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी की जमकर तारीफ की. साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम और जग्ग रेड्डी को उनका हनुमान बताया है.



तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को संगारेड्डी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जग्गा रेड्डी की जमकर तारीफ करते हुए उनकी तुलना भगवान राम के परम भक्त हनुमान से की.



मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी भगवान राम हैं तो जग्गा रेड्डी उनके निष्ठावान हनुमान की तरह हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह हनुमान कभी भगवान राम के वचनों की अवहेलना नहीं करते, उसी तरह जग्गा रेड्डी भी कभी उनके शब्दों और निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते.



रेवंत रेड्डी ने जग्गा रेड्डी के राजनीतिक भविष्य पर बात करते हुए कहा कि जग्गा रेड्डी संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका पूरा और अंतिम फैसला पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा ही लिया जाएगा.



मुख्यमंत्री ने जग्गा रेड्डी की और भी तारीफ करते हुए उन्हें जनता का सच्चा नेता बताया और कहा कि वो खुद की तुलना में जनता के लिए ज्यादा सुलभ हैं. रेवंत रेड्डी ने कहा, 'जब लोगों के बीच उपलब्ध रहने की बात आती है, तो जग्गा रेड्डी मुझसे कहीं आगे हैं.'



उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि जिन लोगों ने पहले जग्गा रेड्डी को हराया था, वे बदकिस्मत थे, लेकिन वे लोग खुशकिस्मत भी हैं क्योंकि उनके बीच जग्गा रेड्डी जैसे कद का नेता मौजूद है. रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि सौ करोड़ रुपये की पेशकश करने पर भी उनके जैसे कद और समर्पण वाला दूसरा नेता नहीं मिल सकता. उन्होंने जग्गा रेड्डी जैसे और नेताओं की तत्काल जरूरत पर जोर दिया जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर आम नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं.

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