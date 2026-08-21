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दो साल पहले बनी गर्लफ्रेंड, दोस्त उसके नजदीक आने लगा... फिर पार्टी वाली बात से बदल गई लव ट्रायंगल की कहानी

नागपुर में लव ट्रायंगल में सनसनीखेज वारदात हो गई. यहां 27 साल के गौरव पंकज रागड़े नाम के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई. गौरव का एक लड़की से करीब दो साल से अफेयर था, जबकि उसका दोस्त गौरव राउत भी उसी लड़की के संपर्क में था. लड़की के साथ राउत की पार्टी की खबर मिलने के बाद गौरव उसके घर पहुंचा और विवाद के दौरान दोनों में हाथापाई हो गई. पुलिस ने हत्या के आरोप में गौरव राउत और अभिषेक वासनिक को गिरफ्तार किया है.

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गर्लफ्रेंड से नजदीकी के शक में हुई वारदात. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड से नजदीकी के शक में हुई वारदात. (Photo: Screengrab)

नागपुर में लव ट्रायंगल के मामले में एक युवक की जान चली गई. मामला नरेंद्रनगर का है. यहां 27 साल के गौरव पंकज रागड़े की चाकू से हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, गौरव का करीब दो साल से एक युवती के साथ प्रेम संबंध था. इसी युवती के संपर्क में उसका दोस्त गौरव रामभाऊ राउत भी था. जब रागड़े को दोनों के साथ पार्टी करने की खबर मिली तो वह भड़क गया. फिर शुरू हुआ विवाद, पीछा और मारपीट का सिलसिला. आखिर में गौरव की चाकू लगने से मौत हो गई.

मामले में पुलिस ने गौरव राउत और अभिषेक वासनिक को गिरफ्तार किया है. वारदात का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, गौरव रागड़े का एक युवती के साथ करीब दो साल से प्रेम संबंध था. वहीं उसका दोस्त गौरव राउत भी उसी युवती के संपर्क में था. राउत ने नरेंद्रनगर में युवती के साथ मिलकर क्लाउड किचन शुरू किया था और वह इलाके में किराए के मकान में रहता था. गुरुवार को रागड़े को पता चला कि युवती ने राउत के साथ पार्टी की है. ये बात उसे नागवार गुजरी. वह गुस्से में राउत के घर पहुंच गया.

nagpur love triangle man stabbed to death girlfriend party with friend

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पुलिस के मुताबिक, रागड़े और उसके साथियों ने राउत के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद कथित तौर पर दरवाजे पर पत्थर फेंके गए और गाली-गलौज हुई. राउत और उसके दोस्त घबरा गए. वे घर के पिछले दरवाजे से निकलकर भागने लगे. लेकिन रागड़े ने उनका पीछा किया. नरेंद्रनगर के सुंदरवन नाले के पास दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कहासुनी बढ़ी तो हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान अभिषेक वासनिक भी वहां पहुंच गया.

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यह भी पढ़ें: पुणे का PG और स्कूल वाला प्यार... प्रेमिका के नए बॉयफ्रेंड पर रॉड से किए 14 वार, लव ट्रायंगल में कत्ल

पुलिस के मुताबिक, हाथापाई के दौरान राउत और वासनिक ने रागड़े के हाथ से चाकू छीन लिया. आरोप है कि इसके बाद उसी चाकू से रागड़े पर कई वार किए गए. हमले में रागड़े गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. इस वारदात से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. चाकू लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

घायल रागड़े को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल की जांच की गई और आरोपियों की तलाश शुरू हुई. इसके बाद पुलिस ने गौरव रामभाऊ राउत और अभिषेक वासनिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मृतक गौरव रागड़े खुद भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला शख्स था. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती समेत करीब 9 मामले दर्ज हैं. वह वारदात से करीब दो हफ्ते पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी भी पहले से आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं. फिलहाल बेलतरोड़ी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. शुरुआती तौर पर पूरा विवाद प्रेम संबंध और युवती को लेकर हुआ बताया जा रहा है. जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश या दूसरी वजह तो नहीं थी. CCTV और सामने आए वीडियो समेत दूसरे सबूतों की जांच की जा रही है.

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