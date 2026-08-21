Kal Ka Rashifal 22 August 2026: शनिवार को 7 राशियों को धन लाभ और सफलता के योग, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष (Aries)

स्वास्थ्य में सहज गति से सुधार के संकेत बने हुए हैं. लंच के बाद से परिस्थितियां अधिक सकारात्मक होंगी. लापरवाहीपूर्ण नजरिए से बचें. नवीन प्रयासों में स्पष्टता बढ़ाएं. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. लापरवाही से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. सावधानी रखें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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चर्चा में निरंतरता रखें. साहस बनाए रखें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं. उद्योग के प्रयास गति लेंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. धैर्य व विश्वास से अपेक्षित परिणाम पाएंगे. हितलाभ साधारण रहेगा. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है. बहकावे में नहीं आएं.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. काली एवं नीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. असहाय की मदद करें.

वृष (Taurus)

स्वास्थ्य मनोबल: टीम अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेगी. संपर्क संवाद सहज रखेंगे. घर में सुख बढ़ाएंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. व्यवहार में सहज रहेंगे. विवेक से काम लेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी.

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करियर गति लाएंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे. पेशेवर उत्साह से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी में स्थिरता में वृद्धि होगी. साझा कार्यों में संतुलन बढ़ाएंगे. वित्तीय शुभता बनाए रखेंगे. नेतृत्व संवार पाएगा. भूमि भवन के मामले सकारात्मक रहेंगे. टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे. विविध विषयों में कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग क्षमता बढ़ेगी. प्रेम और स्नेह से सबको जोड़े रखेंगे. संबंध संवारने में सफल रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. काली एवं नीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. जिम्मेदारी स्वीकार करें.

मिथुन (Gemini)

स्वास्थ्य मनोबल: निरंतरता पर बल रखें. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाएं. रुटीन पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें. करियर के मामलों में सहजता से आगे बढ़ें. विरोधियों के शिकार होने से बचें. चर्चा संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र में फोकस बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक हटाएंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर कारोबार दबाव रहेगा.

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मेहनत से परिणाम संवारेंगे. विविध तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. पेशेवर विविध विषयों बढ़ावा देंगे. धोखे में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण लाएंगे. उधारी से बचें. विविध प्रयासों को गति देंगे. भ्रम और बहकावे से बचाव रखेंगे.भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. चर्चा संवाद में देरी से बचें. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.

शुभ अंक: 4, 8 और 9

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. काली एवं नीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

कर्क (Cancer)

स्वास्थ्य मनोबल: अवसर बने रहेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. करियर संवार पर बना रहेगा. मित्रों की मदद से करियर कारोबार में परिणाम बनेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. आर्थिक फोकस बना रहेगा. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारियों से तालमेल रहेगा. वित्तीय मामलों में वांछित उपलब्धि पाएंगे.करीबियों से भेंट होगी. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस और सामंजस्य रखें.

शुभ अंक: 2, 4 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. काली एवं नीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. शिक्षा व प्रशिक्षण रखें.

सिंह (Leo)

स्वास्थ्य मनोबल: अन्य से मतभेद न रखें. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. घर में सहजता बनाए रखें. अन्य से असहजता न बढ़ाएं. परिजनों से सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. प्रभाव से बात रखेंगे.

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प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ेगा. लेनदेन में मदद मिलेगी. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. योजनाएं आकार लेंगी. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें.

शुभ अंक: 1, 4 और 7

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. काली एवं नीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग रखें.

कन्या (Virgo)

स्वास्थ्य मनोबल: कार्यों सहज रहेंगे. खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभाव से बात रखेंगे. सबसे जुड़कर रहने पर बल होगा. साझा हितलाभ संवारने पर फोकस बना रहेगा. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा.

सबसे मेलजोल बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रहेगी. करियर व्यापार में गति रहेगी. उत्साह बना रहेगा. पेशेवर यात्रा संभव है. कामकाज में तेजी लाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. आर्थिक तेजी बनाए रखेंगे. निजी मामलों में तेजी से काम करेंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विनम्रता रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे.

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शुभ अंक: 4, 7 और 8

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. काली एवं नीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. साहस रखें.

तुला (Libra)

स्वास्थ्य मनोबल: व्यवहार से मिठास रहेगी. कामकाज में उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. नजदीकी वातावरण अनुकूल रहेगा. प्रभाव से अपनी बात को रखेंगे. कारोबार में योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. रचनात्मकता के प्रयासों को बल मिलेगा. वादा निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. पारिवारिक मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. जनकल्याण की भावना बढ़ेगी.

पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा. साख सम्मान वृद्धि होगी. विविध मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. कारोबार में लाभ संवरेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. सबको मान सम्मान देंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. इच्छित भेंट मिलना संभव है. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सबके प्रति सद्भाव रखेंगे. घर परिवार खुशियां बनी रहेंगी.

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शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सबकी मदद करें.

वृश्चिक (Scorpio)

स्वास्थ्य मनोबल: दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. अवरोध दूर होंगे. श्रेष्ठ प्रयासों को बनाए रखेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. रचनात्मक सुधारों को बनाए रखने पर जोर होगा. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. विभिन्न कार्यों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे.

कारोबार के लंबित मामले गति लेंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. परिणाम पक्ष में बनाएंगे. वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. सृजनात्मक प्रयास संवारेंगे. सभी विषयों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी.स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: भूरा

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. काली एवं नीली वस्तुएं दान करें. सक्रिय रहें.

धनु (Sagittarius)

स्वास्थ्य मनोबल: व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. विदेशी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. रिश्तों में सद्भाव का प्रयास रखेंगे. निवेश संबंधी गतिविधि बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. सहज संकोच बना रहेगा.

रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. बड़ों का आज्ञापालन रखें. लाभ एवं विस्तार पूर्ववत् रहेगा. उधार से बचें. आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे. बजट की अनदेखी न करें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. अनजानों से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.



शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अन्य की सहायता करें.

मकर (Capricorn)

स्वास्थ्य मनोबल: व्यवहार प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रतिभा संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में अपेक्षित बढ़त बनी रहेगी. आय के एक से अधिक स्त्रोत निर्मित होंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत पर फोकस होगा.

वित्तीय तेजी बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से अनुबंधों में सक्रियता दिखाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास होगा. व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर संवार पर रहेगा. जिम्मेदारों व कारोबारियों का भरोसा बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस होगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. फोकस रखें.

कुंभ (Aquarius)

स्वास्थ्य मनोबल: व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सहकार को बढ़ावा मिलेगा. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. करियर व्यापार में मजबूती बनी रहेगी. कला कौशल का लाभ मिलेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधकीय मामला में इच्छित परिणाम बनेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. सभी सहयोग बनाए रखेंगे.

कारोबार प्रभाव में बना रहेगा. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. संवाद संपर्क बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक उछाल बना रहेगा. चहुंओर सकारात्मकता बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. नियम पालन में विश्वास दिखाएंगे. लक्ष्य पाने में बेहतर रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. मन के रिश्ते मधुर रहेंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे.

शुभ अंक: 4, 6, और 8

शुभ रंग: नीलम समान

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. मदद करें.

मीन (Pisces)

स्वास्थ्य मनोबल: सहयोग का भाव रखेंगे. शैक्षिक मामले संवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यकार्य करेंगे. भाग्य के मामले अनुकूल बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. धार्मिक यात्रा की संभावना है. आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. उच्चशिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. उत्तरोत्तर समय बेहतर होगा. इच्छित विषयों में गति आएगी. लाभ और सहकार को बढ़ावा मिलेगा. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

करियर व्यापार में प्रभाव बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. लाभ बढ़त पर रहेगा.विभिन्न मामलों में गति आएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: पीला

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण व नवग्रह पूजन करें. तेल तिलहन का दान करें. धर्मस्थल जाएं.

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