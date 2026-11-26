Vivo ने भारत में अपनी सबसे पावरफुल स्मार्टफोन Vivo X500 सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल हैं.

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इस बार कंपनी का सबसे ज्यादा ध्यान कैमरे पर है. खासकर Vivo X500 Pro Max में 200MP का ZEISS टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसके साथ कंपनी अलग से ऐसी टेलीफोटो एक्सटेंडर किट भी बेच रही है, जिससे फोन की जूम कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सकता है. कंपनी ने इस सीरीज में 2nm प्रोसेसर, 144Hz डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स भी दिए हैं.

Vivo X500 सीरीज की शुरुआती कीमत 1,19,999 रुपये है. वहीं, टॉप मॉडल Vivo X500 Pro Max की कीमत 1,64,999 रुपये से शुरू होती है. ऐसे में सवाल है कि आखिर इन तीनों फोन में क्या अंतर है और क्या ये इतने महंगे फोन खरीदने लायक हैं?

Vivo X500 सीरीज की कीमत कितनी है?

Vivo ने भारतीय बाजार में तीन मॉडल पेश किए हैं. इनमें सबसे सस्ता Vivo X500 है, जिसकी कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 1,19,999 रुपये रखी गई है.

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इसके बाद Vivo X500 Pro आता है. इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,49,999 रुपये है. वहीं, सबसे महंगा Vivo X500 Pro Max है. इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,64,999 रुपये रखी गई है. इसका 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल 1,79,999 रुपये में मिलेगा.

कंपनी ने इन स्मार्टफोन को 3 दिसंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की जानकारी दी है. इन्हें Amazon, Flipkart और Vivo की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा.

200MP कैमरा और 400mm जूम, फोन को बना सकते हैं कैमरे जैसा

Vivo X500 Pro Max का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 200MP टेलीफोटो कैमरा है. कंपनी ने इसमें ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया कैमरा सिस्टम दिया है. यह कैमरा दूर की चीजों की तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया है.

नॉर्मल स्मार्टफोन में जूम करने पर तस्वीर की डिटेल कम होने लगती है. लेकिन टेलीफोटो कैमरा ऑप्टिकल जूम की मदद से दूर की चीजों को बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकता है. Vivo ने इस फोन में 3.5x ऑप्टिकल जूम दिया है.

इसकी खास बात सिर्फ 200MP कैमरा नहीं है. कंपनी इसके साथ अलग से टेलीफोटो एक्सटेंडर किट भी बेच रही है. इसमें 200mm और 400mm के ZEISS टेलीफोटो एक्सटेंडर मिलते हैं. इनके जरिए फोन की जूम कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है.

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इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, स्टेज शो या दूर से तस्वीरें खींचना पसंद करते हैं. हालांकि, यह एक्सटेंडर किट अलग से खरीदनी होगी. 200mm वाले एक्सटेंडर की कीमत 15,999 रुपये और 400mm वाले एक्सटेंडर की कीमत 27,999 रुपये है.

यानी अगर कोई यूजर फोन के साथ 400mm एक्सटेंडर भी खरीदना चाहता है तो उसे फोन की कीमत के अलावा करीब 28 हजार रुपये और खर्च करने होंगे.

तीनों फोन में मिलेगा अलग कैमरा सेटअप

Vivo ने X500 सीरीज के तीनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, लेकिन इनके कैमरे एक जैसे नहीं हैं. Vivo X500 में 50MP का मुख्य कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 64MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है. यह उन लोगों के लिए है जिन्हें फ्लैगशिप कैमरा अनुभव चाहिए, लेकिन Pro Max जैसी कीमत नहीं चुकानी.

Vivo X500 Pro में भी 50MP का मुख्य कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. इसके साथ 64MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसमें भी ZEISS कैमरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

वहीं, Vivo X500 Pro Max में 50MP का मुख्य कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है. इस मॉडल में कंपनी ने दूर की तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्डिंग पर ज्यादा ध्यान दिया है.

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तीनों फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यानी सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए भी हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा मिलता है.

2nm प्रोसेसर से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

Vivo X500 सीरीज में MediaTek के नए Dimensity 9600 सीरीज प्रोसेसर दिए गए हैं. Vivo X500 में Dimensity 9600M चिपसेट मिलता है, जबकि Vivo X500 Pro और Pro Max में Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर दिया गया है.

Pro और Pro Max मॉडल में 2nm तकनीक पर बना प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है. छोटी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया वाले चिपसेट में बेहतर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी की संभावना होती है. इसका फायदा गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और AI से जुड़े कामों में मिल सकता है.

तीनों स्मार्टफोन में 12GB RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. ये फोन Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 के साथ आते हैं.

8,000mAh तक की बैटरी, 90W चार्जिंग का सपोर्ट

Vivo ने इस बार बैटरी पर भी खास ध्यान दिया है. Vivo X500 में 7,500mAh की बैटरी दी गई है. Vivo X500 Pro में 6,510mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Pro Max मॉडल में 7,800mAh की बैटरी दी गई है.

तीनों फोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. बड़ी बैटरी का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो दिनभर कैमरा, वीडियो और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.

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डिस्प्ले में भी है बड़ा अंतर

Vivo X500 में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है. इससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद नजर आ सकते हैं.

Vivo X500 Pro में 6.36 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जिन्हें बड़े फोन के बजाय थोड़ा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद है.

दूसरी तरफ Vivo X500 Pro Max में 6.85 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है. बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखने और गेम खेलने का अनुभव बेहतर हो सकता है.

तीनों फोन में IP68 और IP69 रेटिंग भी दी गई है. इसका मतलब है कि इन्हें धूल और पानी से बचाव के लिए बेहतर सुरक्षा मिलती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फोन को जानबूझकर पानी में डालकर इस्तेमाल किया जाए.

Vivo ने सिर्फ फोन नहीं, कैमरा एक्सेसरीज भी लॉन्च कीं

इस लॉन्च में Vivo ने फोटोग्राफी से जुड़ी एक्सेसरीज भी पेश की हैं. कंपनी का Imaging Kit 11,999 रुपये में उपलब्ध होगा. वहीं, Pro Max Photography Kit वाले फोन की कीमत 2,29,999 रुपये रखी गई है.

इन एक्सेसरीज का मकसद फोन से फोटो और वीडियो बनाने वालों को ज्यादा कंट्रोल देना है. खासकर उन लोगों के लिए यह उपयोगी हो सकता है जो स्मार्टफोन से प्रोफेशनल स्तर की फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं.

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