सोशल मीडिया पर इन दिनों दिमाग घुमा देने वाले सवाल और ऑप्टिकल इल्यूजन खूब पसंद किए जा रहे हैं. ऐसी तस्वीरें सामने आते ही लोग उनका सही जवाब ढूंढने में जुट जाते हैं. कई बार सवाल देखने में बेहद आसान लगता है, लेकिन उसका जवाब देते समय अच्छे-अच्छों का दिमाग चकरा जाता है. अब ऐसी ही एक तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें एक प्यारी सी गुलाबी फ्रॉक दिखाई दे रही है. तस्वीर में गुलाबी रंग की फ्रॉक नजर आ रही है. पहली नजर में इसे देखते ही आपको इसमें कई गोल छेद दिखाई देंगे. लेकिन सवाल सिर्फ इन गोल छेदों को गिनने का नहीं है. आपको यह बताना है कि इस पूरी फ्रॉक में कुल कितने छेद हैं?



हो सकता है कि आपने तस्वीर देखते ही छेद गिनने शुरू कर दिए हों और आपको लग रहा हो कि जवाब बहुत आसान है. लेकिन जरा रुकिए! इस सवाल में आपको फ्रॉक के बाकी हिस्सों पर भी ध्यान देना होगा. क्योंकि सिर्फ बीच में दिखाई देने वाले गोल छेद ही इस पहेली का हिस्सा नहीं हैं.



10 सेकंड में बताइए सही जवाब

इस तस्वीर में गुलाबी फ्रॉक पर कई गोल छेद बनाए गए हैं. अब आपको इन्हें गिनने के साथ-साथ फ्रॉक की गर्दन, दोनों बाजुओं और नीचे के खुले हिस्से पर भी ध्यान देना होगा. आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड हैं. ध्यान से तस्वीर देखिए और बताइए कि फ्रॉक में कुल कितने छेद हैं. अगर आप बिना किसी की मदद लिए सही जवाब दे देते हैं, तो समझिए आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है.



क्या है इस सवाल का सही जवाब?

अगर आप इस पहेली का जवाब 6, 7 या 8 सोच रहे हैं, तो एक बार फिर से तस्वीर को ध्यान से देखिए. दरअसल, फ्रॉक में दिखाई देने वाले 6 गोल छेदों के अलावा गर्दन का एक खुला हिस्सा, दोनों तरफ बाजुओं के दो खुले हिस्से और नीचे का एक खुला हिस्सा भी है. इस तरह 6 गोल छेद और फ्रॉक के 4 सामान्य खुले हिस्सों को मिलाकर कुल 10 छेद होते हैं.



तो बताइए, क्या आपने 10 सेकंड में सही जवाब ढूंढ लिया था या आप भी इस पहेली में उलझ गए?

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