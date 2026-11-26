आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बदलते कॉर्पोरेट दौर में जहां कई वैश्विक कंपनियां लागत कम करने के लिए छंटनी का रास्ता अपना रही हैं, वहीं ब्रिटिश तेल कंपनी BP ने एक अलग कदम उठाया है. कंपनी ने अपने आंतरिक कामकाज को आउटसोर्स करने की रणनीति के तहत भारत, हंगरी और मलेशिया में कार्यरत अपने 3,000 फाइनेंस ऑपरेशंस कर्मचारियों को साल 2027 में भारतीय आईटी दिग्गज विप्रो (Wipro) को सौंपने की तैयारी की है.

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रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता वैश्विक कंपनियों के बीच अपने आंतरिक सपोर्ट कार्यों (इन-हाउस सपोर्ट फंक्शंस) को विशेषज्ञ आईटी सेवा प्रदाताओं को सौंपने के बढ़ते चलन को दर्शाता है. ऐसी व्यवस्थाओं को कर्मचारियों को सीधे अपने पास रखने के मुकाबले एक किफायती विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, साथ ही इससे कंपनियों को ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उत्पादकता सुधारने में भी मदद मिलती है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब बीपी अपना कर्ज कम करने और खर्चों में कटौती करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. यह समझौता लागू होने वाली शर्तों के अधीन है.

2027 में विप्रो में जाएंगे बीपी के 3,000 कर्मचारी

इस साझेदारी के तहत, भारत, हंगरी और मलेशिया में कार्यरत बीपी के लगभग 3,000 फाइनेंस ऑपरेशंस कर्मचारी 2027 में विप्रो से जुड़ जाएंगे.

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कर्मचारियों के विप्रो में स्थानांतरित होने के बाद भी बीपी परिचालन मानकों (ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स) और डेटा की निगरानी करना जारी रखेगी. कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि इस व्यवस्था से उसके कुल फाइनेंस ऑपरेशंस कार्यबल का कितना हिस्सा प्रभावित होगा.

बीपी की वेबसाइट के अनुसार, इस तेल कंपनी के भारत में लगभग 7,500, हंगरी में 3,300 से अधिक और मलेशिया में लगभग 1,400 कर्मचारी हैं. वहीं दूसरी ओर, विप्रो के 65 देशों में 2.4 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और यह दुनियाभर के व्यवसायों को टेक्नोलॉजी सेवाएं और कंसल्टिंग प्रदान करती है.

कंपनियां कर्मचारियों को आईटी फर्मों में क्यों भेज रही हैं?

यह सौदा वैश्विक कंपनियों की उस बढ़ती प्राथमिकता को दिखाता है, जिसमें वे इन-हाउस सपोर्ट टीमों को खुद बनाए रखने के बजाय इन कार्यों को आउटसोर्स करना पसंद कर रही हैं.

ऐसी व्यवस्थाओं से कंपनियां अपने परिचालन खर्चों को अपने बही-खाते (बुक्स) से बाहर कर पाती हैं, जबकि सेवा प्रदाता कंपनियों को पहले से तैयार टीमें मिल जाती हैं और दीर्घकालिक काम भी सुनिश्चित होता है.

AI के कारण आ रहे बदलाव भी इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं, जिससे कंपनियां अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के कामकाज का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं और लागत घटाने के तरीके तलाश रही हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी एडवाइजरी फर्म 'EIIR ट्रेंड' के संस्थापक पारीख जैन ने कहा, 'AI के कारण हो रहे बदलाव वैश्विक कंपनियों को अपने कैप्टिव ऑपरेशंस पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं. कंपनियों के मुख्यालय अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के कर्मचारियों को आईटी सेवा प्रदाताओं को सौंपने को छंटनी (लेऑफ) के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि आईटी सेवा कंपनियां आमतौर पर तीन से पांच साल के गारंटीड आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ऐसे कार्यों को अपने हाथ में लेती हैं. इन कंपनियों को समय के साथ ग्राहकों से अतिरिक्त बिजनेस मिलने की भी उम्मीद रहती है.

बीपी को फाइनेंस ऑपरेशंस सरल होने की उम्मीद

बीपी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) केट थॉमसन ने कहा कि इस साझेदारी से कंपनी को अपने फाइनेंस ऑपरेशंस को बेहतर बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद मिलेगी.

विप्रो ने इस समझौते के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, जबकि बीपी ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उसके फाइनेंस ऑपरेशंस कार्यबल का कितना प्रतिशत हिस्सा स्थानांतरित किया जाएगा.



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