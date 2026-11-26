Best Places to Visit in Rajasthan: अगर आप रोजाना की भागदौड़ से ब्रेक लेकर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, खासकर सर्दियों में. यहां आपको खूबसूरत किले, ऐतिहासिक महल, झीलें, रेगिस्तान और रंग-बिरंगे बाजार देखने को मिलेंगे. खास बात यह है कि राजस्थान में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप सिर्फ 2 दिन की छुट्टी में घूमकर वापस आ सकते हैं. अगर आपके पास लंबी छुट्टी नहीं है और आप वीकेंड पर कहीं घूमना चाहते हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर घूमने के लिए 2 दिन का समय काफी अच्छा हो सकता है. यहां आपको पुराने किले, खूबसूरत महल और रंग-बिरंगे बाजार देखने को मिलेंगे. पहले दिन आप हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर-मंतर घूम सकते हैं. वहीं, दूसरे दिन आमेर किला, नाहरगढ़ किला और जयगढ़ किला देखने जा सकते हैं. शाम को यहां के बाजारों में खरीदारी और राजस्थानी खाने का स्वाद लेना न भूलें.

उदयपुर

झीलों के शहर उदयपुर में आप अपने वीकेंड को यादगार बना सकते हैं. यहां की खूबसूरत झीलें, महल और शांत माहौल पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं. दो दिन में आप सिटी पैलेस, पिछोला झील, फतेहसागर झील और सहेलियों की बाड़ी घूम सकते हैं. शाम के समय पिछोला झील में बोटिंग करना और झील के किनारे सूर्यास्त देखना अच्छा अनुभव हो सकता है.

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जोधपुर

अगर आपको ऐतिहासिक जगहें और पुराने शहरों की गलियां घूमना पसंद है तो जोधपुर जा सकते हैं. इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है. यहां आप मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और उम्मेद भवन पैलेस घूम सकते हैं. इसके अलावा नीले रंग के घरों वाली गलियों में घूमना और स्थानीय बाजारों से खरीदारी करना भी अच्छा रहेगा. दो दिन में आप यहां की कई मशहूर जगहें आसानी से देख सकते हैं.

पुष्कर और अजमेर

दो दिन की छोटी ट्रिप के लिए पुष्कर और अजमेर भी अच्छा विकल्प हैं. दोनों शहरों की दूरी कम होने के कारण आप एक ही ट्रिप में दोनों जगहें घूम सकते हैं. पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर झील और रंग-बिरंगे बाजार देख सकते हैं. वहीं, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और अढ़ाई दिन का झोपड़ा घूमने जा सकते हैं. यहां का शांत और धार्मिक माहौल आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग अनुभव देगा.

रणथंभौर

अगर आपको जंगल और वन्यजीवों के बीच समय बिताना पसंद है तो रणथंभौर का प्लान बना सकते हैं. यहां रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान बाघ, तेंदुए और कई दूसरे वन्यजीव देखने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा आप रणथंभौर किला भी घूम सकते हैं. दो दिन की ट्रिप में जंगल सफारी और आसपास की जगहों को देखने का प्लान बनाया जा सकता है. ध्यान रखें कि सफारी के लिए पहले से बुकिंग करना बेहतर रहेगा.

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माउंट आबू

अगर आप राजस्थान में पहाड़ों और हरियाली के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो माउंट आबू जा सकते हैं. यह राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है. यहां आप नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर और टॉड रॉक घूम सकते हैं. इसके अलावा झील में बोटिंग और पहाड़ियों के खूबसूरत नजारे आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं.

बूंदी

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं तो बूंदी का प्लान बना सकते हैं. राजस्थान का यह छोटा शहर अपने पुराने किलों, बावड़ियों और खूबसूरत हवेलियों के लिए जाना जाता है. यहां आप तारागढ़ किला, रानीजी की बावड़ी, सुख महल और बूंदी पैलेस घूम सकते हैं. यहां की पुरानी गलियां और नीले रंग के घर फोटोग्राफी के शौकीनों को भी पसंद आएंगे.

राजस्थान घूमने का सही समय

राजस्थान घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है और किले, महल, झीलें और दूसरी पर्यटन जगहें घूमने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. गर्मियों में यहां तापमान काफी बढ़ सकता है, इसलिए उस दौरान यात्रा करने से बचना बेहतर रहेगा.

ध्यान रखें: राजस्थान काफी बड़ा राज्य है. इसलिए 2 दिन की छुट्टी में एक ही शहर या आसपास की जगहों को घूमने का प्लान बनाएं. दो अलग-अलग दूर के शहरों को एक ट्रिप में शामिल करने से आपका ज्यादातर समय सफर में निकल सकता है.

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