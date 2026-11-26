ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली भारतीय छात्रा कामाक्षी ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया है, जिसने उन्हें काफी असहज और परेशान कर दिया. कामाक्षी के मुताबिक, वह एक स्टोर में खरीदारी कर रही थीं, तभी एक महिला लगातार उनके आसपास घूमने लगी. कुछ देर बाद वह महिला उनके पास आई और बोली, “मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा... तुमसे बहुत, बहुत बदबू आती है.”

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कामाक्षी ने 21 नवंबर को इंस्टा पर वीडियो शेयर कर पूरा अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह महिला बार-बार उनके आसपास क्यों घूम रही है. हालांकि, उन्होंने उस समय उससे कुछ नहीं कहा.

इसके बाद महिला अचानक उनके पास आई और उनकी बॉडी की स्मेल को लेकर कमेंट किया. कामाक्षी ने बताया कि महिला की बात सुनकर वह पूरी तरह हिल गई थीं. महिला इसके तुरंत बाद वहां से चली गई और कामाक्षी को जवाब देने तक का मौका नहीं मिला.

इस घटना का असर सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहा. कामाक्षी के मुताबिक, वह पूरे दिन अपनी मौजूदगी को लेकर असहज महसूस करती रहीं. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह खुद को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी का ध्यान उनकी तरफ न जाए.

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‘पिता का पसंदीदा परफ्यूम लगाया था’

कामाक्षी ने बताया कि उस दिन उन्होंने अपने पिता का पसंदीदा परफ्यूम लगाया हुआ था. इसलिए महिला का कमेंट ने उन्हें और ज्यादा हैरान और परेशान किया.

उन्होंने इस घटना को ब्रिटेन में महसूस किए गए माइक्रोएग्रेसन के अनुभवों से जोड़ते हुए कहा कि कई बार छोटी दिखने वाली ऐसी घटनाएं भी किसी व्यक्ति पर गहरा भावनात्मक असर डाल सकती हैं.

हालांकि, कामाक्षी ने अपने वीडियो का अंत सकारात्मक संदेश के साथ किया. उन्होंने भारत में रहने वाली अपनी एक दोस्त की कही बात याद की-हम हर दिन लड़ते हैं और हारते हैं, लेकिन इस दुनिया को थोड़ा और अपना बनाते हैं.

उनकी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कामाक्षी का समर्थन किया. यूजर्स ने कहा कि किसी अजनबी की असंवेदनशील टिप्पणी की वजह से उन्हें खुद को लेकर असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है.

लोगों ने बताए अपने-अपने नस्लवादी अनुभव

कमेंट में कई लोगों ने अपने साथ हुए ऐसे ही अनुभव साझा किए. एक यूजर ने बताया कि बस में एक बुजुर्ग श्वेत महिला उनके बगल में बैठी थीं और वह अपना बैग इस तरह कसकर पकड़ने लगीं, जैसे उनके छूने भर से फोन चोरी हो जाएगा. एक अन्य यूजर ने कहा कि लाइब्रेरी के दरवाजे से कई लोग गुजरे और अलार्म बजा, लेकिन जांच के लिए सिर्फ उसी को रोका गया. वहीं, एक कमेंट में भारतीय खाने और तेल को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों पर जवाब देते हुए यूजर ने कहा कि जिन चीजों को ‘स्मेली’ कहा जाता है, वही पारंपरिक तेल और भारतीय ज्ञान उनके लिए बेहद फायदेमंद रहे हैं.

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