तमिलनाडु में दीपम विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून खंभे पर दीपक नहीं जलाया गया.

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अब राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने इस मामले में मुख्यमंत्री विजय से रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर सरकार से सफाई मांगी है. राज्यपाल के इस कदम से मामला और चर्चा में आ गया है.

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि 24 नवंबर को दीपथून पर दीपक क्यों नहीं जलाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दी थी. दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है. सरकार ने दीपक नहीं जलने के लिए मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट को जिम्मेदार ठहराया है.

SC में सरकार ने मांगी माफी, मंदिर ट्रस्ट पर लगाया आरोप

तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की. मदुरई के जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सभी तैयारियां की थीं. लेकिन मंदिर के ट्रस्ट ने दीपथून पर दीपक जलाने वाली टीम को मंजूरी नहीं दी. ट्रस्ट ने अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक तय जगह पर ही दीपक जलाने का फैसला किया.

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क्या है कार्तिगई दीपम की परंपरा और क्यों छिड़ा विवाद? क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167(b)? #BlackAndWhiteOnAajTak #TamilNadu #KarthigaiDeepam #DeepamControversy #SupremeCourt | @anjanaomkashyap https://t.co/IVzsg92I43 — AajTak (@aajtak) November 25, 2026

जिला कलेक्टर ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने आदेश का पालन कराने की पूरी कोशिश की थी. इसके बावजूद दीपथून पर दीपक नहीं जल सका. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं.

दीपम विवाद क्या है?

दरअसल, तमिलनाडु के मदुरई में थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर हर साल कार्तिगई दीपम उत्सव मनाया जाता है. परंपरा के मुताबिक, पहाड़ी के निचले हिस्से में स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीपक जलाया जाता है. लेकिन कुछ हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं की मांग है कि पहाड़ी के ऊपर मौजूद दीपथून नाम के पत्थर के खंभे पर भी दीपक जलाया जाए. यह खंभा एक दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है.

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वहीं, दरगाह पक्ष ने पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर अपना अधिकार होने का दावा करते हुए इस मांग का विरोध किया है. इसी वजह से दीपक जलाने की जगह को लेकर विवाद चल रहा है.

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मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक अहम आदेश दिया था. कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपथून पर एक बार दीपक जलाने की परमिशन दी थी. इसके लिए मंदिर प्रशासन की मंजूरी वाली सीमित टीम बनाने को कहा गया था. जिला कलेक्टर को तैयारियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन 24 नवंबर को दीपक सिर्फ पुरानी जगह पर जलाया गया. दीपथून पर दीपक नहीं जलाया गया.

दोबारा दीपक जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इस बीच 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है. इसमें मांग की गई है कि दीपथून पर दीपक जलाने का निर्देश दिया जाए. याचिका में कहा गया है कि उत्सव की तारीख निकल जाने के बाद भी दीपक जलाया जा सकता है.

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दावा है कि दीपक 11 दिनों तक जलता रह सकता है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है. अब इस पूरे मामले में राज्यपाल की रिपोर्ट, राज्य सरकार का जवाब और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिका पर नजर रहेगी.



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