नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की भारत में रिलीज को लेकर विवाद गरमाया हुआ है. एक बार फिर से भारत में पाकिस्तानी कलाकारों, उनके शो और कंटेंट को लेकर चर्चा होने लगी है. इसी बीच सिंगर यो यो हनी सिंह और आतिफ असलम साथ दिखे. दोनों को दुबई की वेडिंग में देखा गया. हनी और आतिफ इस वेडिंग के खास गेस्ट थे.

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एकसाथ दिखे हनी-आतिफ असलम

इंटरनेट पर हनी सिंह और आतिफ असलम के वीडियो वायरल हो रहे हैं. ये शादी पाकिस्तानी ऑलराउंडर बिलाल आसिफ की थी. सिंगर्स ने शादी में जमकर मस्ती की, उन्होंने साथ में डांस भी किया. वेडिंग नाइट में पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक के गानों पर हनी और आतिफ का झूमते हुए वीडियो सामने आया है. हनी ने पंजाबी गानों को भांगड़ा किया. वो दिल खोलकर डांस करते हुए नजर आए.

एक वीडियो में हनी सिंह एक लेडी का हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखे. इस शादी के होस्ट सादिक सलीम ने इंस्टाग्राम पर इनसाइड वीडियो शेयर किए हैं. एक वीडियो में बिलाल अपनी दुल्हन संग डांस करते दिखे. इस दौरान आतिफ और हनी तालियां बजा रहे थे. शादी में हनी और आतिफ ने साथ में पोज दिए. दोनों का याराना देखकर फैंस का दिल खुश हो गया है. आतिफ और हनी का स्टाइलिश अंदाज दिखा.

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पाकिस्तानी शो का इंडिया में विरोध

भारत-पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर पैदा हुए तनाव के बाद कम ही मौके ऐसे आते हैं, जब दोनों मुल्कों के कलाकार एक छत के नीचे दिखे. बिलाल की शादी में म्यूजिक के दोनों लेजेंड्स का साथ आना फैंस के चेहरे पर स्माइल लेकर आया है. हालांकि कुछ लोगों ने हनी और आतिफ की मुलाकात पर सवाल भी उठाए हैं. सादिक ने खुद अपनी पोस्ट में AICWA पर तंज कसा है. वो लिखते हैं- एक तरफ पाकिस्तानी सीरीज को रोकने की मांग हो रही है. दूसरी तरफ हम लोग म्यूजिक, दोस्ती और खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसा सिर्फ दुबई में ही हो सकता है.

फवाद खान और माहिरा खान की पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. इस शो को लेकर 24 नवंबर को AICWA ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा. इंडिया में शो को पूरी तरह से बैन किए जाने की मांग की गई है. शिवसेना नेता आनंद दुबे ने भी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट कंटेंट को रोकने की मांग का सपोर्ट किया है.

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