दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार बड़े स्तर पर अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रही है. राजधानी को अगले साल दो नए बड़े अस्पतालों की सुविधा मिलने जा रही है. सिरसपुर और हस्तसाल में बन रहे इन अस्पतालों में कुल 1,815 बेड उपलब्ध होंगे.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य परियोजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. इसके लिए सरकार एक तरफ बड़े अस्पतालों की क्षमता बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, पर्याप्त डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि नए अस्पताल शुरू होने के बाद मरीजों को उपचार के लिए परेशान न होना पड़े. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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सिरसपुर में 1,164 और हस्तसाल में 651 बेड का अस्पताल

दिल्ली सरकार स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज सिंह ने बताया कि सिरसपुर में 1,164 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है. फिलहाल यहां चिकित्सा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है. सरकार का लक्ष्य जनवरी के अंत तक उपकरणों की खरीद पूरी करने का है.

इसके बाद अस्पताल को अगले साल शुरू करने की तैयारी है. वहीं, हस्तसाल में 651 बेड के अस्पताल का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है और इसे भी अगले साल जनता के लिए शुरू करने की योजना है.

इन दोनों अस्पतालों के शुरू होने से राजधानी में कुल 1,815 अतिरिक्त बेड उपलब्ध होंगे. खासतौर पर सिरसपुर, हस्तसाल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अपने नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. साथ ही दूसरे सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.

अगले महीने 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य

सरकार बड़े अस्पतालों के साथ मोहल्ला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क भी बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिल्ली में कुल 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 415 केंद्र फिलहाल संचालित हो रहे हैं.

सरकार ने अगले महीने 40 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने का लक्ष्य रखा है. इन्हें भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 102वीं जयंती के अवसर पर खोलने की तैयारी है.

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सरकार की योजना है कि अधिक मरीजों की संख्या वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दो पारियों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. इससे लोगों को सामान्य बीमारियों के इलाज, प्राथमिक जांच और स्वास्थ्य परामर्श के लिए दूर स्थित बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा. सरकार का जोर प्राथमिक स्तर पर ही मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने पर है.

मादीपुर और ज्वालापुरी में 2028 तक बनेंगे दो बड़े अस्पताल

दिल्ली में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के लिए मादीपुर और ज्वालापुरी में भी दो बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है. दोनों अस्पतालों में 691-691 बेड की सुविधा होगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं को साल 2028 तक पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की गई है. मादीपुर अस्पताल के निर्माण पर 466.50 करोड़ रुपये और ज्वालापुरी अस्पताल पर 484.04 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

इसके अलावा सरकार मौजूदा अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है. रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 463 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक तैयार किया जा रहा है.

इसका ओपीडी ब्लॉक उद्घाटन के लिए तैयार है. वहीं, राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल में 270 बेड और खिचड़ीपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 460 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक लगभग पूरा हो चुका है. इन्हें भी जल्द शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है.

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LNJP और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर का होगा पुनर्विकास

राजधानी के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लोकनायक अस्पताल (एलएनजेपी) और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर के एकीकृत पुनर्विकास की योजना पर भी काम चल रहा है. इस परियोजना के लिए योजना बनाने और निर्माण कार्य पूरा करने सहित लगभग 30 महीने की अवधि निर्धारित की गई है.

इसके साथ ही यमुनापार के चार प्रमुख चिकित्सा संस्थानों गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी), राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) को साझा संस्थागत ढांचे के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया जारी है. इसका उद्देश्य इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना और उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करना है.

दिल्ली में बढ़ेंगी मेडिकल कॉलेजों की सीटें

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ दिल्ली सरकार चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका और गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है. दोनों मेडिकल कॉलेजों में 150-150 एमबीबीएस सीटें प्रस्तावित हैं.

इसके अलावा बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या 125 से बढ़ाकर 200 करने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में भी सीटें 50 से बढ़ाकर 70 की जाएंगी. सरकार का मानना है कि मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ने से भविष्य में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

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समयसीमा पर नजर, परियोजनाओं की नियमित निगरानी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरणों और मानव संसाधन को एक साथ विकसित किया जा रहा है. नए अस्पतालों के निर्माण के साथ मौजूदा अस्पतालों की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी कर रहा है. निर्माण कार्य, उपकरणों की खरीद और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को तय समयसीमा में पूरा कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि अस्पतालों की नई क्षमता केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि समय पर शुरू होकर आम लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध करा सके.

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