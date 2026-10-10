scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'24 घंटे में प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया तो अनशन करूंगा...', सोनम वांगचुक का सरकार को अल्टीमेटम

सोनम वांगचुक ने दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने भारत को अघोषित आपातकाल की स्थिति में बताया और कहा कि उन्होंने एक दिन पहले शांति और एकजुटता की अपील की थी. आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कई नेता आगे आए थे, लेकिन अब सभी गिरफ्तार हो चुके हैं.

Advertisement
X
सोनम वांगचुक ने भारत में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात होने का दावा किया है (Photo: PTI)
सोनम वांगचुक ने भारत में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात होने का दावा किया है (Photo: PTI)

लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली में हो रहे CJP प्रोटेस्ट के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने भारत को 'अघोषित आपातकाल' की स्थिति में बताया है और गिरफ्तार नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग की है. वांगचुक ने साफ कहा है कि अगर इन नेताओं को कल तक रिहा नहीं किया गया, तो वह अनशन या पदयात्रा शुरू करने पर विचार करेंगे. इन नेताओं में अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका समेत कॉकरोच पार्टी के कई लोग शामिल हैं.

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही उन्होंने आज के प्रदर्शन को लेकर एकजुटता और शांति बनाए रखने की अपील की थी. उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी स्थिति बन जाएगी, जिसे वह अघोषित आपातकाल मान रहे हैं. अघोषित आपातकाल का मतलब ऐसे हालात से है, जिसमें आपातकाल का एलान नहीं हुआ हो, लेकिन लोगों को लगे कि हालात वैसे ही हैं.

वांगचुक के मुताबिक, उन्हें इस बात की खुशी थी कि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कई नेता आगे आए हैं. लेकिन अब उन्हें पता चला है कि उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. वांगचुक ने इसी बात पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को जल्द रिहा कर दिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul gandhi
'प्रदर्शन जारी रखें भारत के युवा...', CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का सरकार पर वार
BJP hits back over CJP protest
'हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं, लेकिन...', CJP प्रोटेस्ट पर बीजेपी का अटैक
CJP का तीन लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है (File Photo: PTI)
अज्ञात ठिकाने, बिना वकील... दिपके, सौरव और रांका कहां हैं?
abhijeet dipke grandmother dies
CJP प्रमुख Abhijeet के परिवार में शोक, दादी का हुआ निधन
मुसाफिरों को राहत... रेलवे ने कहा- अब और ट्रेनें रद्द करने की योजना नहीं
Advertisement

वांगचुक ने यह भी साफ किया है कि अगर कल तक नेताओं की रिहाई नहीं होती, तो उन्हें अनशन या पदयात्रा शुरू करने पर विचार करना पड़ेगा. यानी वह खुद अनशन या पदयात्रा के जरिए अपना विरोध दर्ज कराने पर सोच सकते हैं. अनशन का मतलब खाना छोड़कर विरोध करना है, जबकि पदयात्रा में लोग पैदल चलकर अपनी बात रखते हैं. वांगचुक ने अपने संदेश में शांति और एकजुटता पर जोर दिया है.

दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP प्रोटेस्ट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. इस बीच प्रदर्शन और उससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों के दौरान नेताओं की हिरासत का मुद्दा भी चर्चा में है. वांगचुक का बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और विरोध करने के अधिकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. उनके बयान से इस पूरी राजनीतिक बहस में आंदोलन को लेकर एक नया घटनाक्रम सामने आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तनुश्री दत्ता के 'ईविल डेड' वाले बयान पर बवाल, याद आया नाना पाटेकर का 18 साल पुराना #MeToo जवाब |
    'प्रदर्शन जारी रखें भारत के युवाओं...', CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का सरकार पर वार |
    Collegen Night Cream: उम्र से पहले झलक रहा बुढ़ापा? घर में बनाएं नेचुरल एंटी एजिंग नाइट क्रीम, झुर्रियों और ढीली स्किन की छुट्टी |
    गरबा उत्सव का शहर-शहर कैसे चढ़ा है रंग, देखें गुजरात आजतक |
    श्रीनगर में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन |
    NCR में घरों की कीमतों में उछाल, 8 करोड़ से ऊपर के फ्लैट की सेल 36 गुना बढ़ी |
    'कल तक रिहा नहीं किया तो अनशन करूंगा...', दिपके को लेकर सोनम वांगचुक का सरकार को अल्टीमेटम |
    'हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन AAP के लिए शैडो बॉक्सिंग कर रही CJP', बीजेपी का अटैक |
    दिल्ली में CEC के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन, पत्थरबाजी में दो पुलिसकर्मी घायल |
    आसमान में हेलीकॉप्टर, जमीन पर दौड़े हिरण... MP में फसलें बचाने के लिए शुरू हुआ अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन
    Advertisement