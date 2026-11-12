विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग, फिर 12वीं के छात्र की मौत... रेलवे ट्रैक के पास मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

राजस्थान के अलवर में 12वीं कक्षा के एक छात्र का शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने से सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान सालोली निवासी रविकांत शर्मा (पुत्र लोकेश शर्मा) के रूप में हुई है. परिजनों ने युवक की हत्या कर शव रेलवे पटरियों के पास फेंकने का आरोप लगाया है. परिवार का दावा है कि रविकांत का एक विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी बात को लेकर महिला के परिजन उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे.

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दरअसल, यह घटना राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग पर शेखा की बगीची स्थित हनुमान मंदिर के पीछे की है. बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है. राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां रविकांत का शव पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

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गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के पिता लोकेश शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया है. एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.

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धमकियों के बाद अचानक लापता हुआ था 12वीं का छात्र

मृतक के चाचा राजकुमार शर्मा ने बताया कि रविकांत 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था. पिछले कई दिनों से उसे फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. जिन लोगों पर धमकी देने का आरोप है, उनसे मिलने के लिए परिवार के सदस्य भी गए थे. इस दौरान उन लोगों से रविकांत को साथ लाने की बात कही गई थी.

इसके बाद परिजनों ने रविकांत की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. परिवार के लोग लगातार उसे खोज रहे थे. इसी बीच शाम को गांव के सरपंच का फोन आया. उन्होंने परिजनों को जानकारी दी कि रविकांत का शव राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग पर पटरियों के पास पड़ा हुआ है.

सूचना मिलते ही परिवार के लोग पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वहां बेटे का शव देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई. परिवार का आरोप है कि रविकांत को पहले धमकियां दी गईं और फिर उसकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया.

विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद

परिवार के मुताबिक, रविकांत का एक विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस रिश्ते की जानकारी महिला के परिजनों को हुई तो विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि महिला के परिवार के लोग पिछले कई दिनों से छात्र को फोन पर धमका रहे थे. इसी वजह से परिजनों को उसकी हत्या किए जाने का संदेह है.

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मृतक के पिता लोकेश शर्मा ने पुलिस को शिकायत देकर दो लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है. परिवार का कहना है कि युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंका गया, ताकि घटना को ट्रेन की चपेट में आने का मामला दिखाया जा सके.

हालांकि, अभी तक हत्या के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही चल सकेगा.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

राजगढ़ थानाधिकारी नेकीराम ने बताया कि बुधवार रात राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग पर एक व्यक्ति के ट्रेन से रन ओवर होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो सालोली निवासी रविकांत शर्मा का शव मिला. गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया.

थानाधिकारी के अनुसार, परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है. उनकी शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए हैं.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि रविकांत की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है.

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