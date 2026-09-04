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बिजली के मीटर में लगी चार लाइट किस काम की है? ये बताएंगी मीटर सही चल रहा है या नहीं?

घर के बिजली मीटर पर लगी हरी, लाल, नीली और पीली लाइटों का अलग-अलग मतलब होता है. कोई लाइट बिजली आने की जानकारी देती है तो कोई बिजली की खपत बताती है. वहीं कुछ लाइटें चेतावनी या मीटर में परेशानी का संकेत भी दे सकती हैं.

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जानिए मीटर की इन लाइटों का आसान मतलब. ( Photo: ITG)
जानिए मीटर की इन लाइटों का आसान मतलब. ( Photo: ITG)

घर में बिजली का बिल आते ही हर कोई सबसे पहले यूनिट देखता है. अगर बिल अचानक ज्यादा आ जाए तो मन में सवाल आता है कि आखिर इतनी बिजली खर्च कैसे हो गई? कई बार आपने देखा होगा कि बिजली के मीटर में कई तरह की लाइट जलती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीटर पर लगी छोटी-छोटी लाइटें भी आपको बिजली से जुड़ी कई जरूरी बातें बता सकती हैं? अगर आपने अपने घर के मीटर को ध्यान से देखा होगा तो उसमें हरी, लाल, नीली या पीली लाइट जलती या टिमटिमाती दिखाई दी होगी. इन लाइटों का अपना अलग मतलब होता है. कोई लाइट बिजली आने की जानकारी देती है तो कोई बताती है कि घर में बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है. कुछ लाइटें परेशानी या चेतावनी का संकेत भी दे सकती हैं.

हालांकि, हर मीटर में लाइटों का काम एक जैसा नहीं होता. मीटर किस कंपनी का है और उसका मॉडल कौन-सा है, इसके हिसाब से लाइटों का मतलब थोड़ा अलग हो सकता है. तो चलिए जानते हैं. 

1. हरी लाइट- मीटर में बिजली आ रही है
मीटर में लगी हरी लाइट आमतौर पर बताती है कि मीटर में बिजली की सप्लाई आ रही है. यानी मीटर को बिजली मिल रही है. अगर घर में बिजली है और यह लाइट जल रही है तो आमतौर पर यह सामान्य बात है. लेकिन अगर बिजली होने के बावजूद लाइट को लेकर कोई परेशानी दिखाई दे रही है तो मीटर की जांच करवानी होगी.

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2. लाल लाइट- ज्यादा बिजली चलने का संकेत
लाल लाइट का संबंध कई मीटर में लोड यानी घर में चल रही बिजली से होता है. अगर एक साथ ज्यादा बिजली वाले सामान चल रहे हैं, जैसे एसी, कूलर, मोटर, फ्रिज और दूसरे उपकरण, तो यह लाइट तेजी से टिमटिमा सकती है. इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि मीटर खराब है. ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने पर बिजली की खपत भी ज्यादा होती है.

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3. नीली लाइट- बिजली खर्च होने पर ब्लिंक करती हैं
कई डिजिटल मीटर में नीली लाइट को पल्स के लिए लगाया जाता है. जब घर में बिजली खर्च होती है तो यह लाइट ब्लिंक करती है. आप इसे ऐसे समझिए कि घर में जितनी ज्यादा बिजली खर्च होगी, मीटर उतनी ही तेजी से बिजली की खपत को गिनेगा और लाइट भी तेजी से टिमटिमा सकती है.

4. पीली लाइट- सावधान करने का संकेत
पीली लाइट कई मीटर में वार्निंग या अलार्म के लिए होती है. यानी मीटर किसी ऐसी चीज के बारे में सावधान कर सकता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. इसका सही मतलब मीटर के मॉडल पर निर्भर करता है. इसलिए अगर पीली लाइट लगातार जल रही है और साथ में मीटर पर कोई दूसरा संदेश भी दिखाई दे रहा है तो बिजली विभाग से जानकारी लेना बेहतर है.

5. रिवर्स लाइट- बिजली उल्टी दिशा में जाने का संकेत
कुछ स्मार्ट मीटर में रिवर्स नाम की लाइट होती है. यह तब काम आ सकती है जब बिजली का बहाव उल्टी दिशा में जा रहा हो. सोलर पैनल वाले कनेक्शन में ऐसा संकेत खास तौर पर देखा जा सकता है. अगर आपके मीटर में रिवर्स की लाइट जल रही है और आपको इसका कारण समझ नहीं आ रहा है तो खुद मीटर खोलने के बजाय बिजली विभाग से जांच करवाएं.

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6. टेंपर या फॉल्ट लाइट- मीटर में परेशानी का संकेत
कुछ मीटर में टेंपर या फॉल्ट लाइट भी होती है. यह मीटर में किसी छेड़छाड़ या तकनीकी परेशानी का संकेत दे सकती है. अगर ऐसी लाइट लगातार जल रही है या मीटर पर कोई चेतावनी दिखाई दे रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बिजली विभाग के कर्मचारी से मीटर की जांच करवाना सबसे सही तरीका है.

मीटर की लाइट देखकर यह समझने में मदद मिल सकती है कि बिजली आ रही है या घर में बिजली खर्च हो रही है. लेकिन सिर्फ लाइट देखकर यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि मीटर सही है या खराब. अगर आपको लगता है कि मीटर जरूरत से ज्यादा यूनिट गिन रहा है तो घर के सभी बिजली वाले सामान बंद करके मीटर को कुछ देर देखें. अगर इसके बाद भी मीटर बहुत ज्यादा यूनिट बढ़ा रहा है तो बिजली विभाग से मीटर की जांच करवाएं.

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