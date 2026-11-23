प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स कटौती के बावजूद नौकरियां पैदा करने और वेतन न बढ़ाने को लेकर कॉरपोरेट जगत की आलोचना की थी. अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस आलोचना का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि देश में रोजगार की स्थिति, खासकर ग्रेजुएट युवाओं के लिए काफी गंभीर बनी हुई है.

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इसके साथ ही थरूर ने सरकार के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने प्रधानमंत्री के नारे 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' पर भी तंज कसा.

केरल के तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा, 'मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो एक हकीकत है. कॉरपोरेट्स के पास इसका अपना बचाव हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैं समझता हूं, उनका तर्क ये है कि सरकार ने कंपनियों को अधिक निवेश करने, ज्यादा रोजगार पैदा करने और वेतन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स कम किए हैं और कंपनियों ने अपने हिस्से का वादा नहीं निभाया है.'

स्नातकों के लिए रोजगार का माहौल गंभीर: थरूर

थरूर ने नौकरी तलाश रहे युवाओं, खासतौर से कॉलेज स्नातकों के सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'जनता हमें बताती है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है- उदाहरण के लिए, पहली बार किसी IIT ग्रेजुएट को प्लेसमेंट नहीं मिल सका. मेरा मतलब है, अतीत में इस तरह की बात नहीं सुनी गई थी, इसलिए इससे पता चलता है कि रोजगार का माहौल, खासतौर से कॉलेज स्नातकों का, काफी गंभीर है.'

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कांग्रेस नेता ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा, 'अगर प्रधानमंत्री कंपनियों की ओर उंगली उठा रहे हैं और कंपनियां सरकारी नीतियों की ओर उंगली उठाना चाहती हैं, तो ये देखने लायक बात है. हमारा मानना है कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें सरकार बेहतर तरीके से कर सकती थी.'

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा

थरूर ने आगे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के दावों के बावजूद व्यवसायों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'वो निश्चित रूप से नियमों को आसान बना सकते थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हकीकत नहीं है.'

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिन व्यवसायियों से उन्होंने बात की, उनका मानना है कि स्थिति और खराब हुई है. थरूर ने कहा, 'और मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि जिस भी व्यवसायी से मैं बात करता हूं, उसके मुताबिक भ्रष्टाचार पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो गया है.'

प्रधानमंत्री के पुराने नारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'और ये एक ऐसी बात है जो ईमानदारी से कहूं तो प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध रूप से कही थी- 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा.' और अब हमें एहसास हुआ कि उनका मतलब सिर्फ बीफ से था.'

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क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने?

बता दें कि पीएम मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के आयोजित एक कार्यक्रम में कॉरपोरेट जगत की आलोचना की थी. उन्होंने सवाल उठाया था कि सरकार के टैक्स राहत उपायों के बावजूद क्या कंपनियों ने वेतन बढ़ाया या अपने कार्यबल का विस्तार किया.

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पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम कीं और व्यक्तिगत करदाताओं को राहत दी, लेकिन क्या इंडिया इंक ने बदले में नौकरियां पैदा कीं और वेतन में सुधार किया. उन्होंने व्यवसायों पर सरकारी नीतियों का लाभ उठाने लेकिन रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान न देने का आरोप भी लगाया था.

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