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'इतिहास का नया संस्करण नहीं चलेगा', सोनिया गांधी की किताब पर BJP का निशाना, थरूर-दुल्लत ने की तारीफ

सोनिया गांधी की संस्मरण 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के बाद सियासी संग्राम छिड़ा है. किताब में 1984 के दंगों के दौरान सेना की मौजूदगी को लेकर BJP ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं ने किताब का बचाव किया है. बीजेपी ने बोफोर्स घोटाले को भी मुद्दा बनाकर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है.

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सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने आ गई है. (Photo- PTI)
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने आ गई है. (Photo- PTI)

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण के विमोचन के बाद देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. सोनिया की किताब 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. वहीं कांग्रेस नेताओं ने किताब का बचाव किया है.

किताब में 1984 के दंगों के दौरान सेना की मौजूदगी को लेकर लिखे गए अंशों पर दिल्ली में बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने ऐतराज जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी के संस्मरण में 1984 के दर्द को दोबारा नहीं लिखा जा सकता. उन्होंने कहा कि किताब में ये गलत लिखा गया है कि नरसंहार के समय दिल्ली में सेना मौजूद नहीं थी.

लवली के मुताबिक, मिश्रा आयोग के रिकॉर्ड पूरी तरह साफ हैं कि दिल्ली में क्या हुआ था और इसे रोकने के लिए क्या कदम नहीं उठाए गए. दिल्ली में सेना मौजूद थी, लेकिन उसे समय पर तैनात नहीं किया गया. अपने प्रियजनों को खोने वाले सिख परिवार सत्य और न्याय के हकदार हैं, इतिहास के नए संस्करण के नहीं. 

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बोफोर्स घोटाले पर चुप्पी को लेकर उठाए सवाल

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वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोनिया गांधी की किताब पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी की किताब जारी होने के बाद बोफोर्स घोटाले को लेकर सवाल फिर से खड़े हो गए हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी दोनों चुप रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'लोग जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ओतावियो क्वात्रोची के बीच ऐसे क्या संबंध थे, जिनकी वजह से ये घोटाला हुआ. सोनिया गांधी को बाबरी की ज्यादा चिंता है. ये किताब बोफोर्स घोटाले और कांग्रेस की बाबरी वोट-बैंक की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है. सोनिया गांधी ने न तो माफी मांगी है और न ही तुष्टीकरण की इस राजनीति को छोड़ा है.'

शुभेंदु अधिकारी ने भी दी प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सोनिया गांधी की किताब पर अपनी राय दी है. उन्होंने कहा, 'भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान न होने पर जो होता है, वही देखने को मिल रहा है. जो बातें वो मल्लिकार्जुन खड़गे से कहलवाते थे, अब शायद वो खुद ही लिख रहे हैं. भारतीय लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे. वो ऐसा जितना करेंगे, लोगों से उतने ही दूर होते जाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग कांग्रेस को उतना ही ज्यादा अलग-थलग कर देंगे.'

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पूर्व रॉ चीफ बोले- ऑपरेशन ब्लू स्टार सरकार की गलती थी

पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुल्लत ने सोनिया गांधी की किताब की तारीफ की है. उन्होंने कहा, 'सोनिया ने सही बात ही लिखी होगी. मैंने उन्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा. ये पढ़ने लायक एक अच्छी किताब होगी. उन्होंने जो लिखा है वो सच है: इंदिरा को अंदाजा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख उन्हें नहीं छोड़ेंगे. ऑपरेशन ब्लू स्टार शायद सरकार की एक गलती थी.'

शशि थरूर ने की तारीफ

उधर, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोनिया गांधी की किताब पर खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि मैंने अभी तक सिर्फ वही अंश पढ़े हैं जो कुछ प्रकाशनों में सामने आए हैं. लेकिन ये बहुत खूबसूरती से लिखी गई है और मैं इस कहानी को पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूं. हम सभी इस कहानी की मोटी-मोटी बातें जानते हैं, लेकिन इसे उनके अपने शब्दों में सुनना और उनके अपने अनुभवों के बारे में जानना शानदार होगा.

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी के नए खुलासे, खुले विवाद के भी दरवाजे... आत्मकथा की बड़ी बातें

बीजेपी की प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि वो साहित्यिक समीक्षक बनने के काबिल हैं या नहीं. इसलिए, मैं उनकी टिप्पणियों को दरकिनार करूंगा और देखूंगा कि मेरी अपनी क्या राय बनती है.'

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