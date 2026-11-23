कभी इंदौर के अपने बेडरूम में कंबल ओढ़कर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले राज शमानी आज दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले पॉडकास्ट होस्ट बन गए हैं. उनके पॉडकास्ट 'Figuring Out with Raj Shamani' ने YouTube पर 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इस मामले में उन्होंने अमेरिकी पॉडकास्टर जो रोगन और स्टीवन बार्टलेट को भी पीछे छोड़ दिया है.

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हालांकि, जो रोगन अमेरिका में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले पॉडकास्टर्स में शामिल हैं. राज शमानी की यह सफलता केवल यूट्यूब चैनल बनाने की कहानी नहीं है. बल्कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट को एक बड़े मीडिया बिजनेस में बदल दिया है जिसमें करीब 200 कर्मचारी काम करते हैं. अमेरिकी बिजनेस मैगजीन Fortune से बातचीत में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष, काम करने के तरीके और पॉडकास्ट को सफल बनाने की प्लानिंग पर खुलकर बात की है.

न स्टूडियो था, न बड़े लोगों से पहचान

राज शमानी के पास शुरुआत में न तो कोई बड़ा स्टूडियो था और न ही सफल कारोबारियों तक पहुंच बनाने के लिए कोई खास नेटवर्क. वह इंदौर में अपने बेडरूम में बैठकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे. कमरे में आवाज की गूंज कम करने के लिए वह सिर पर कंबल डालकर रिकॉर्डिंग करते थे.

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उन्होंने बताया कि शुरुआत में पॉडकास्ट बनाने के पीछे उनका मकसद बड़े कारोबारियों और सफल लोगों से मिलकर नई-नई चीजें सीखना था. उनके पास न पूंजी थी, न संपर्क और न ही ऐसे लोगों तक पहुंच थी, जो उन्हें बिजनेस की बारीकियां सिखा सकें.

इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों को अपने पॉडकास्ट पर बुलाकर उनसे सवाल पूछे जाएं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं. उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे पद तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया है, उन्होंने कितनी मेहनत की है और बहुत कुछ. अपने करियर में बारे में राज ने बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र से ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था.

16 साल में क्या करते थे राज?

राज शमानी ने Fortune को बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया था. उनके पिता का केमिकल ट्रेडिंग का कारोबार था. परिवार में स्वास्थ्य से जुड़ी एक परेशानी आने के बाद उन्होंने पिता के काम में हाथ बंटाना शुरू किया. उन्होंने YouTube वीडियो देखकर डिशवॉशिंग लिक्विड बनाना सीखा और इंदौर में घर-घर जाकर इसे बेचना शुरू किया. बाद में उन्होंने अपना क्लीनिंग प्रोडक्ट 'Jadugar Drop' भी तैयार किया. इसके बाद उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखा.

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कैसे हुई पॉडकास्ट की शुरुआत?

राज शमानी के लिए पॉडकास्टिंग की शुरुआत भी आसान नहीं रही. उन्होंने बताया कि उनका पहला पॉडकास्ट कुछ ही दिनों में बंद हो गया था. दूसरे शो में मेहमान नहीं मिल पाए, इसलिए वह उसे आगे नहीं बढ़ा पाए. इसके बावजूद उन्होंने कोशिश जारी रखी और दिसंबर 2020 में 'Figuring Out' शुरुआत की. राज का मानना है कि उनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट या अच्छे संपर्क नहीं थे, लेकिन वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते थे. इसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की.

हर साल 200 एपिसोड रिकॉर्ड करती है टीम

राज शमानी की कंपनी Figuring Out ने अपने काम करने का तरीका काफी व्यवस्थित बनाया है. उनकी टीम हर साल करीब 200 एपिसोड रिकॉर्ड करती है, लेकिन इनमें से लगभग 150 ही पब्लिश किए जाते हैं. बाकी एपिसोड को इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि वे तय मानकों पर खरे नहीं उतरते. राज के मुताबिक, उनकी टीम सबसे बड़े या मशहूर मेहमान को बुलाने की होड़ में नहीं रहती. उनका ध्यान इस बात पर होता है कि बातचीत में ऐसा कौन-सा सवाल पूछा जाए, जिससे दर्शकों को सबसे ज्यादा फायदा मिले.

AI की मदद से समझती है टीम, दर्शकों को क्या देखना पसंद है

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राज शमानी के पॉडकास्ट की सफलता के पीछे सिर्फ अच्छे मेहमान और बातचीत ही नहीं, बल्कि डेटा और एक्सपेरिमेंट की भी एक अहम रोल है. उनकी कंपनी में 10 लोगों की एक एक्सपेरिमेंट टीम है, जो AI एजेंट्स की मदद से यह समझती है कि दर्शक किस तरह के वीडियो पर क्लिक करते हैं, कितनी देर देखते हैं और कब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं.

टीम ने यह भी जांचा कि दर्शकों से सब्सक्राइब करने के लिए कब कहना ज्यादा असरदार होता है. एक प्रयोग यह पाया गया है कि एपिसोड के ट्रेलर के तुरंत बाद सब्सक्राइब करने के लिए कहने पर हर 232 व्यूज पर एक नया सब्सक्राइबर मिला. वहीं, ऐसा न करने पर हर 537 व्यूज पर एक सब्सक्राइबर मिल रहा था.

एक्सपेरिमेंट में यह भी पता चला कि अगर राज इंटरव्यू के शुरुआती सात मिनट में मेहमान से ज्यादा बोलते हैं, तो दर्शक वीडियो छोड़कर जाने लगते हैं. इसके बाद उन्होंने बातचीत की शुरुआत छोटा सवाल पूछकर करने और मेहमान को ज्यादा बोलने का मौका देने का तरीका अपनाया.

हिंदी से अंग्रेजी और स्पेनिश तक पहुंचा पॉडकास्ट

राज शमानी की टीम ने पॉडकास्ट को भारत के बाहर पहुंचाने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया है. इसके तहत बातचीत के हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश ऑडियो वर्जन तैयार किए जाते हैं. इसके अलावा अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के दर्शकों के हिसाब से वीडियो क्लिप भी बनाई जाती हैं.

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राज के मुताबिक, पहले उनके कुल दर्शकों में भारत के बाहर के लोगों की हिस्सेदारी करीब 3 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में भी उनके दर्शकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली.

मेहमानों के इंटरव्यू से पहले भी AI की मदद ली जाती है. टीम दर्शकों की पसंद समझती है, संभावित मेहमानों की जानकारी जुटाती है और बातचीत के लिए 30 से 40 पेज की रिसर्च ब्रीफ तैयार करती है. इसमें करीब 100 संभावित सवाल भी शामिल होते हैं.

2025 में 176% बढ़ी कंपनी की कमाई

राज शमानी का पॉडकास्ट अब सिर्फ वीडियो और इंटरव्यू तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक मीडिया बिजनेस का रूप ले चुका है. Fortune की रिपोर्ट के मुताबिक, Figuring Out Media का रेवेन्यू 2025 में सालाना आधार पर 176 प्रतिशत बढ़ा. वहीं, 2026 में अब तक इसमें 200 प्रतिशत की और बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कंपनी ने अकेले 2026 में अपने YouTube चैनल पर 80 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं. उनकी टीम हर साल करीब 200 एपिसोड रिकॉर्ड करती है और कंपनी में लगभग 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं.

पॉडकास्ट से आगे बढ़कर बना रहे हैं बिजनेस

राज शमानी अब अपने पॉडकास्ट को एक बड़े बिजनेस में बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं. उनकी कंपनी ने एजुकेशन कोर्स, निवेश और सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया है. इसके लिए उन्होंने Relevance Media नाम का कारोबार भी शुरू किया है. इसके अलावा कंपनी एक कंज्यूमर गुड्स डिवीजन पर भी काम कर रही है.

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राज का लक्ष्य ऐसा बिजनेस तैयार करना है, जो भविष्य में उनके कैमरे के सामने आए बिना भी चलता रहे. उनका मानना है कि वह सिर्फ एक क्रिएटर के आसपास कंपनी नहीं बनाना चाहते, बल्कि ऐसी कंपनी तैयार करना चाहते हैं, जिसकी पहचान एक क्रिएटर से जुड़ी होने के बावजूद उसका कारोबार उससे आगे बढ़ सके.

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