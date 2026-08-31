घर में शादी, जेब खाली... नागा साधु बने और हाईवे पर दंपती को डराकर लूट लिए गहने

बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने साधु का भेष धारण कर पति-पत्नी को कथित तौर पर झांसे में लेकर सोने के आभूषण ठगने और लूटने के मामले का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, दो आरोपियों ने नागा साधु का भेष बनाकर हाईवे पर दंपती को निशाना बनाया था. आरोपियों ने महिला को बातों में उलझाया और डराने-धमकाने के बाद उसके पहने हुए सोने के आभूषण अपने कब्जे में ले लिए. मामले में नजीबाबाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जहांगीर पुत्र बाबूनाथ और गुरविंदर पुत्र देवीदास के रूप में हुई है. दोनों घोसीपुरा सपेरा बस्ती, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड के रहने वाले हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से पीली धातु की एक चेन, दो अंगूठियां और एक मंगलसूत्र बरामद किया है. वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली है.

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पुलिस के अनुसार, 29 अगस्त 2026 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी केशव भट्ट ने नजीबाबाद थाने में तहरीर दी थी. उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे. इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति नागा साधु के भेष में दिखाई दिया. उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था. आरोप है कि दोनों ने साधु के भेष का फायदा उठाया और महिला को अपनी बातों में उलझा लिया. इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर उसके पहने हुए सोने के आभूषण अपने कब्जे में ले लिए. शिकायत के मुताबिक महिला की सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र और चेन लेकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

तहरीर के आधार पर नजीबाबाद थाने में मुकदमा अपराध संख्या 421/2026 के तहत धारा 318(4) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में जुट गई. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के फोटो, वीडियो तथा अन्य साक्ष्यों को खंगाला. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस के सामने दो संदिग्धों के नाम आए. इनकी पहचान जहांगीर और गुरविंदर के रूप में हुई. आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी. मामले में धारा 309(2) बीएनएस की बढ़ोतरी भी की गई. पुलिस टीम लगातार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी.

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मोटरसाइकिल समेत दोनों गिरफ्तार

नजीबाबाद पुलिस ने 30 अगस्त 2026 को कार्रवाई करते हुए जहांगीर और गुरविंदर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई UK17S4948 नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की. पुलिस के मुताबिक, जहांगीर के कब्जे से पीली धातु की एक अंगूठी और एक चेन बरामद हुई. वहीं गुरविंदर के पास से पीली धातु की एक अंगूठी और काले मोतियों वाला पीली धातु का मंगलसूत्र मिला. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की भी बढ़ोतरी की गई है.

पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर एक और घटना की जानकारी दी. दोनों ने बताया कि 28 अगस्त 2026 को उन्होंने इसी हाईवे पर एक पति-पत्नी को निशाना बनाया था. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने इस दंपती को डराने-धमकाने के बाद उनके पास मौजूद पीली धातु की चेन, मंगलसूत्र और अंगूठी ले ली थी. पुलिस का कहना है कि इसी घटना से संबंधित चेन जहांगीर के कब्जे से और अंगूठी तथा मंगलसूत्र गुरविंदर के पास से बरामद किए गए हैं.

पूछताछ में जहांगीर के कब्जे से मिली एक अन्य पीली धातु की अंगूठी को लेकर भी जानकारी सामने आई. पुलिस के मुताबिक जहांगीर ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसने कुछ अन्य साथियों के साथ काशीपुर रोड स्थित एक होटल के पास कार सवार व्यक्ति को धोखे में लेकर उसकी अंगूठियां हासिल की थीं. आरोपी के अनुसार, उन अंगूठियों में से एक उसके पास रह गई थी. पुलिस ने इस बरामद अंगूठी का संबंध थाना नगीना में 14 फरवरी 2026 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 43/2026 से बताया है. इस मामले में धारा 318(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

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शादी के खर्च के लिए पैसों की जरूरत

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उनके परिवारों में आने वाले दिनों में शादी होनी है. इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी. आरोप है कि इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वे पहले की घटनाओं में हासिल किए गए आभूषण और अन्य सामान बेचने के इरादे से बिजनौर आए थे. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी कथित तौर पर दोबारा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी जहांगीर के खिलाफ नजीबाबाद और नगीना के अलावा देहरादून के डोईवाला थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं. वहीं गुरविंदर के खिलाफ नजीबाबाद और डोईवाला थाने में मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से पीली धातु की चेन, दो अंगूठियां, मंगलसूत्र और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है. मामले में आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है.



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