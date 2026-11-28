लोभ प्रलोभन में आकर ठगी का शिकार हो सकते हैं. अतार्किक बातो को बढ़ाने से बचें. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर कारोबार में प्रदर्शन का दबाव बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- मेहनत बढ़ाएंगे. विविध परिणाम सामान्य बनेंगे. तथ्य पर बल दें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत औसत रहेगा.



धन संपत्ति- पेशेवर विषयों में नियम पालन बढ़ाएं. विपक्ष की चाल का शिकार होने से बचें. निवेश पर नियंत्रण लाएं. उधारी से बचें. प्रयासों को गति दें. भ्रम बहकावे से बचाव रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में करीबी बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. चर्चा संवाद में देरी से बचें. पारिवारिक प्रयास सहज होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता पर बल रहेगा. ध्यान प्राणायाम की आदत बढ़ाएं. रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. सजग रहें.



आज का उपाय: शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

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शुभ अंक : 1, 4 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

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