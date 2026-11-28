पंचांग- 28 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष पंचमी- नवंबर 28 06:40 AM- नवंबर 29 03:57 AM
कृष्ण पक्ष षष्ठी- नवंबर 29 03:57 AM- नवंबर 30 01:46 AM
नक्षत्र
पुनर्वसु- नवंबर 27 03:08 PM- नवंबर 28 12:50 PM
पुष्य- नवंबर 28 12:50 PM- नवंबर 29 10:59 AM
योग
शुक्ल- नवंबर 27 11:51 PM- नवंबर 28 08:17 PM
ब्रह्म- नवंबर 28 08:17 PM- नवंबर 29 05:08 PM
अशुभ काल
राहू- 9:34 AM- 10:54 AM
यम गण्ड- 1:35 PM- 2:55 PM
कुलिक- 6:53 AM- 8:13 AM
दुर्मुहूर्त- 08:19 AM- 09:01 AM
वर्ज्यम्- 08:13 PM- 09:42 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:53 AM- 12:36 PM
अमृत काल- 10:39 AM- 12:06 PM, 05:04 AM- 06:32 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:17 AM- 06:05 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 27 03:08 PM- नवंबर 28 06:53 AM
रवि पुष्य योग- नवंबर 29 06:54 AM- नवंबर 29 10:59 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 29 06:54 AM- नवंबर 29 10:59 AM