उद्योग व्यापार में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. जीवन खुशहाल बना रहेगा. विभिन्न उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. परिवार में अपनों का साथ पाएंगे. दाम्पत्य में मिठास रहेगी. घर में सुखद स्थिति निर्मित होगी. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे. पेशेवर उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत संतुलन बढ़ाएंगे.



धन संपत्ति- वित्तीय तेजी बनाए रखेंगे. व्यापार में शुभता रहेगी. नेतृत्व संवार पाएगा. भूमि भवन के मामले सकारात्मक रहेंगे. टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. सबको जोड़े रखने में सफल रहेंगे. संबंधों में भरोसा रहेगा. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. प्रभाव से बात रखेंगे. सहज आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: नीलम धारण करें. ओम् शं शंनैश्चयराय नमः का जाप करें. तैलीय पदार्थों का दान करे. जिम्मेदार बने रहें.

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शुभ अंक : 4 और 8

शुभ रंग : गहरा नीला

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