मेष

हर काम सावधानी से करने का दिन है. रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकता है. मन में गुस्से का भाव ना पालें. मधुर वाणी का प्रयोग करने से लाभ होगा. उधार लेनदेन से बचना होगा. व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

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जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष

योजना बना कर काम करने का दिन है. कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे. धन की स्थिति में सुधार होंगे. परिवार की परेशानी दूर होगी. सेहत के मामने में ध्यान दें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

परिवार से संबंधित समस्याएं हल होंगी. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. बातचीत में धैर्य रखें. जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार में उधार लेनदेन से बचें.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क

मित्रों की मदद से काम बनेंगे. रुके हुए कार्य पूरे करने का दिन है. धन की स्थिति में सुधार होगा. शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे. संतान की संबंधी परेशानी हल होगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें

सिंह

वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. धैर्य से कार्य करने का समय है. मन में नेगेटिव विचार ना पालें. बड़े फैसले घर वालों से सलाह लेकर करें. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- पीला

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कन्या

भाग्य का साथ मिलेगा. आर्थिक स्थिति सुधारने के मौके मिलेंगे. बड़े काम योजना बना कर करें. यात्रा ले लाभ का योग है. संतान के भविष्य को लेकर चिंता रहेगी. व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- गोल्डन कलर

उपाय- चीटिंयों को आटा और गुड़ खिलाएं

तुला

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. सेहत का ख्याल रखना होगा

पूरे उत्साह से काम करेंगे. किसी के कहने पर विचार ना बदलें. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृश्चिक

भाग्य का साथ मिलेगा. अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. मन उत्साहित रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. व्यापार में उन्नति के रास्ते बनेंगे.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

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धनु

आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. मन की चिंता दूर होगी. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. करियर से जुड़े फैसले सावधानी से करें. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मकर

कार्यों के नतीजे अनुकूल होंगे. अनजान लोगों से मुलाकात होगी. धन लाभ के योग हैं. आपके खर्चे भी अचानक बढ़ेंगे. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में बढ़त देखने को मिलेगी.

जरूरी टिप- आलस्य ना करें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय-किसी गरीब को भोजन कराएं

कुंभ

हर काम सावधानी से करने का समय है. करियर से संबंधित समस्या हल होगी. परिवार की सलाह से बड़े फैसले करें. बड़ा निवेश आज करने से बचें. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में मेहनत बढ़ाने का समय है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मीन

मेहनत का फल प्राप्त होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना होगा. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अहंकार से बचें. ऐसा कोई काम ना करें की टेंशन और बढ़े. व्यापार में सावधानी से निवेश करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

आज का उपाय

यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें. हनुमान जी की आरती करें. काले चने और हलवे का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं. 11 गरीबों को प्रसाद बांटें. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. हनुमान जी से प्रार्थना करें.

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