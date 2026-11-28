विभिन्न मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में वृद्धि होगी. सहकारी कार्यों में गति लाएंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुख सहजता बढ़ेगी. आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत उूंचा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- नवीन गतिविधियों में रुचि बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. लक्ष्यों पर फोकस बना रहेगा. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारियों से तालमेल रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों में परस्पर भरोसा बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मिठास और विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से सलाह लेंगे. करीबियों से भेंट होगी. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: तेल तिलहन का दान करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. शिक्षण बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : पीला

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