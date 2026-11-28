दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्त में लिया है. स्पेशल सेल की टीम कई दिनों से संदिग्ध को सोशल मीडिया पर मॉनिटर कर रही थी.

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संदिग्ध से पहले पूछताछ की गई, फिर उसे पुलिस ने दबोचा. सूत्रों के मुताबिक, कई दिनों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों का ब्रेनवाश करने में लगी है. गिरफ्तार आरोपी को भी सोशल मीडिया के जरिए भर्ती किया गया था.

अब एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या संदिग्ध का गुजरात में गिरफ्तार जैश आतंकी से कोई कनेक्शन तो नहीं है? दरअसल गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने शुक्रवार को जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से कथित तौर पर जुड़े एक युवक को वडोदरा में गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद किए गए.

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी वडोदरा स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन समेत सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था.गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद सहारुल इस्लाम कबीरुद्दीन के रूप में हुई. वह असम के करीमगंज का रहने वाला है.

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गुजरात ATS ने उसे गुरुवार रात हलोल-वडोदरा रोड पर एक होटल के पास उस वक्त पकड़ा, जब वह दाहोद से हथियार लेकर लौट रहा था. ATS ने आरोपी के पास से AK-47 जैसी दिखने वाली ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल, दो खाली मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए.

इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद का झंडा, दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 20 हजार रुपये नकद भी मिले. एजेंसी को आरोपी के मोबाइल फोन से वडोदरा के IAF स्टेशन की तस्वीरें भी मिलीं.

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