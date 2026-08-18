scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'Gen Z की तरह OBC सड़कों पर आ गया तो...', राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला

लोकसभा में राहुल गांधी ने जाति जनगणना और OBC अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शुरू में जाति जनगणना से इनकार किया था.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने जाति जनगणना और OBC अधिकारों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है
राहुल गांधी ने जाति जनगणना और OBC अधिकारों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना और OBC के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस के OBC विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हाल में हुए Gen Z के छात्र आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि अगर OBC समाज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शुरुआत में जाति जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं थी. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और दूसरे लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मांग उठाने वालों को 'अर्बन नक्सल' तक बताया था.

उन्होंने दावा किया कि बाद में OBC समाज की बड़ी आबादी और बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार को जाति जनगणना की मांग स्वीकार करनी पड़ी. हालांकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अब सरकार इसे सही तरीके से नहीं करा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Union Minister Kiren Rijiju slams Rahul Gandhi
'बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर...', रिजिजू पर राहुल गांधी का पलटवार
babulal marandi accused hemant soren govt corruption
मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, बोले- छात्रों के हाथ सिर्फ धोखा लगेगा
बंगाल के बाद यूपी में स्मृति ईरानी का दांव? जानें प्लान
Goa Congress
गोवा में भी वंदे मातरम् विवाद... कांग्रेस के कार्यक्रम में गाये गए दो पैराग्राफ
किसकी वजह से शहजाद पूनावाला ने छोड़ी BJP?

राहुल गांधी ने जाति जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए अलग कॉलम रखा गया है, उसी तरह OBC के लिए व्यवस्था नहीं की गई है. उन्होंने इसे OBC समुदाय के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया.

Advertisement

'OBC सड़क पर आया तो सरकार को झुकना पड़ेगा'

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हाल के छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर Gen Z के लोग सड़कों पर उतरे थे और सरकार को झुकना पड़ा था. इसी आंदोलन से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में OBC समाज की आबादी इससे कई गुना ज्यादा है. उन्होंने सवाल किया कि अगर OBC समाज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो क्या होगा?

राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को भी OBC समाज की मांगों के सामने झुकना पड़ेगा. उन्होंने OBC समुदाय से अपने अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज उठाने का आह्वान किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'Gen Z की तरह OBC सड़कों पर आ गया तो...', राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला |
    बेलन-तार से पीटती थी कलयुगी मां, चीखें सुनकर दौड़े पड़ोसी, जूनागढ़ में 6 साल की मासूम ऐसे बची |
    पत्नी ने चला थी मोबाइल, इंस्टाग्राम पर दिख रहे विज्ञापन पर कर दिया क्लिक... फोन हुआ हैंग, खाते में बचा 'माइनस बैलेंस' |
    मेरठ में महिला डॉक्टर की मौत, ससुराल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप |
    'स्पीकर और चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पहुंचाया फायदा...', उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट में दलील |
    ‘शादी, घर और जिम्मेदारियां…’, पार्थ समथान बनेंगे दूल्हा, दिया हिंट? टी-सीरीज के मालिक की बहन संग उड़ी थी शादी की अफवाह |
    All-Rounder Masala Recipe: बिना लहसुन-प्याज घर पर बनाएं बाजार जैसा मसाला,1 चम्मच डालते ही बदल जाएंगे खाने का स्वाद! |
    तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची गोवा सरकार, उम्रकैद देने की मांग |
    बेटी से रेप का झूठा केस कर पड़ोसी को फंसाया, POCSO कोर्ट ने मां पर लगाया 5 हजार का जुर्माना |
    Film Wrap: शाहरुख के घर 'मन्नत' में मिला 8 फुट लंबा सांप, 'सीता' बनी कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा
    Advertisement