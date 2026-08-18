'Gen Z की तरह OBC सड़कों पर आ गया तो...', राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना और OBC के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस के OBC विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हाल में हुए Gen Z के छात्र आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि अगर OBC समाज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा.

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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शुरुआत में जाति जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं थी. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और दूसरे लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मांग उठाने वालों को 'अर्बन नक्सल' तक बताया था.

उन्होंने दावा किया कि बाद में OBC समाज की बड़ी आबादी और बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार को जाति जनगणना की मांग स्वीकार करनी पड़ी. हालांकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अब सरकार इसे सही तरीके से नहीं करा रही है.

राहुल गांधी ने जाति जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए अलग कॉलम रखा गया है, उसी तरह OBC के लिए व्यवस्था नहीं की गई है. उन्होंने इसे OBC समुदाय के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया.

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'OBC सड़क पर आया तो सरकार को झुकना पड़ेगा'

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हाल के छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर Gen Z के लोग सड़कों पर उतरे थे और सरकार को झुकना पड़ा था. इसी आंदोलन से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में OBC समाज की आबादी इससे कई गुना ज्यादा है. उन्होंने सवाल किया कि अगर OBC समाज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो क्या होगा?

राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को भी OBC समाज की मांगों के सामने झुकना पड़ेगा. उन्होंने OBC समुदाय से अपने अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज उठाने का आह्वान किया.

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