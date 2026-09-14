पीएम मोदी ने किए बप्पा के दर्शन, पीयूष गोयल के घर गणेश उत्सव में हुए शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश के दर्शन किए. पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचे. यहां उन्होंने गणपति बप्पा की पूजा की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी. उन्होंने भगवान गणेश से सभी के सुख और कल्याण की प्रार्थना की.

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पीएम मोदी ने लिखा कि वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर गणपति दर्शन के लिए गए. उन्होंने कामना की कि भगवान गणेश सभी को आशीर्वाद दें.

उपराष्ट्रपति ने भी की पूजा-अर्चना

गणेश चतुर्थी के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पूजा-अर्चना की. उन्होंने पहले महाराष्ट्र सदन जाकर भगवान गणेश के दर्शन किए. इसके बाद वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचे. वहां उन्होंने गणपति की पूजा की.

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गणेश चतुर्थी से जुड़ी आस्था और उत्साह खास है. उन्होंने कहा कि यह त्योहार लोगों को एक साथ जोड़ता है. उन्होंने भगवान गणेश से सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

Vice President Shri C. P. Radhakrishnan attended the Ganesh Chaturthi celebrations at the residence of Union Minister Shri Piyush Goyal in New Delhi today.@PiyushGoyal pic.twitter.com/BjzbeQC395 — Vice-President of India (@VPIndia) September 14, 2026

अमित शाह ने फडणवीस और शिंदे के घर किए दर्शन

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गृह मंत्री अमित शाह भी गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र में कई जगह पहुंचे. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भगवान गणेश के दर्शन किए. उन्होंने गणपति की पूजा-अर्चना की और महाराष्ट्र समेत पूरे देश की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की.

इसके बाद अमित शाह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर भी पहुंचे. उन्होंने वहां गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा की. अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि भगवान गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक हैं. उन्होंने बप्पा से सभी के कल्याण की प्रार्थना की.

लालबागचा राजा के भी गृह मंत्री ने किए दर्शन

गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के भी दर्शन किए. उन्होंने वहां गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की. लालबागचा राजा मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडालों में से एक है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

अमित शाह ने कहा कि लालबागचा राजा के दर्शन का इंतजार लाखों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं. उन्होंने भगवान गणेश से देश के सभी लोगों के सुख और समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने ‘गणपति बप्पा मोरया’ का जयकारा भी लगाया.

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गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र में उत्सव का माहौल है. मुंबई समेत कई शहरों में गणपति पंडाल सजाए गए हैं. आम लोगों के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी बप्पा के दर्शन कर रहे हैं.

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