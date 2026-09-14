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एक महीने में दूसरी बार दिल्ली दहली, आया नगर हत्याकांड के बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की पोस्ट से सनसनी

विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एक महीने के अंदर दूसरी बार दिल्ली में हुए हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. आया नगर में 30 वर्षीय जिम ट्रेनर विजय की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या हुई. इससे पहले सितंबर के शुरुआती हफ्ते में नरेला में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी. दोनों मामलों में कई राउंड फायरिंग हुई.

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हिमांशु भाऊ ने ली हत्या की जिम्मेदारी. (Photo: Screengrab)
हिमांशु भाऊ ने ली हत्या की जिम्मेदारी. (Photo: Screengrab)

दिल्ली में एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग ने सनसनी फैला दी है. साउथ दिल्ली के आया नगर इलाके में सोमवार सुबह 30 वर्षीय जिम ट्रेनर विजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड के बाद विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें विजय की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. इस घटनाक्रम ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि करीब एक महीने के अंदर दिल्ली में यह दूसरी हत्या है, जिसके बाद हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया है.

पहले नरेला में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, अब आया नगर में जिम ट्रेनर निशाने पर सितंबर के शुरुआती हफ्ते में नरेला में एक नामी प्रॉपर्टी डीलर की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. अब आया नगर में जिम ट्रेनर विजय की हत्या के बाद एक बार फिर हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया है. यानी कुछ ही हफ्तों के अंतराल में दिल्ली में दो अलग-अलग इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले सामने आए हैं. दोनों मामलों में कई राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई है. सोशल मीडिया पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा आया नगर में विजय की हत्या के बाद हिमांशु भाऊ के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई.

सोशल मीडिया पोस्ट पर ली हत्या की जिम्मेदारी

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इसमें लिखा गया कि आया नगर में विजय की हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ लेता है. पोस्ट में आगे लिखा गया, 'भागने से काम नहीं चलेगा फील्ड में आओ भागने नहीं दूंगा किसी का कोई नहीं है.' पोस्ट के अंत में Bhau gang और Since-2020 लिखा गया है. यह सोशल मीडिया पर सामने आया जिम्मेदारी लेने का दावा है. पुलिस जांच में इस पोस्ट और हत्याकांड के बीच कनेक्शन की भी पड़ताल की जाएगी. आया नगर में दो आरोपियों ने किया हमला पुलिस के मुताबिक, आया नगर में विजय पर दो आरोपियों ने हमला किया. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की.

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गोली लगने से विजय की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के परिजनों के मुताबिक, विजय को 4 गोलियां लगी थीं. सुबह 5 बजे घर से निकला था विजय परिजनों के मुताबिक, विजय सोमवार सुबह करीब 5 बजे जिम के लिए घर से निकला था. करीब 10 बजे परिवार को सूचना मिली कि विजय को किसी ने गोली मार दी है. परिवार के लिए यह खबर अचानक आई. जिस युवक ने सुबह जिम जाने के लिए घर छोड़ा था, उसकी कुछ घंटे बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई.

जिम के दोनों तरफ लगे CCTV में कैद हुई वारदात इस हत्याकांड की जांच में CCTV फुटेज अहम मानी जा रही है. जिम के दोनों तरफ लगे CCTV कैमरों में पूरी वारदात कैद हुई है. पुलिस ने दोनों कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है. अब पुलिस इसी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है. हिमांशु भाऊ के विदेश में होने की खबर हिमांशु भाऊ के पहले अमेरिका और उसके बाद पुर्तगाल में होने की खबर सामने आती रही है. उसके गैंग को लेकर दिल्ली और हरियाणा में कई वारदातों का जिक्र होता रहा है.

पोस्ट के दावे और CCTV पर टिकी जांच

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बताया जाता है कि दिल्ली से हरियाणा तक जहां भी इस गैंग की वारदातों की बात सामने आई है, वहां 15 से 20 राउंड तक फायरिंग हुई है. आया नगर की घटना में भी 10 से 12 राउंड फायरिंग की बात सामने आई है. पोस्ट के दावे और CCTV पर टिकी जांच आया नगर में जिम ट्रेनर विजय की हत्या के बाद अब पुलिस के सामने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों तक पहुंचने की चुनौती है. CCTV फुटेज पुलिस के कब्जे में है और इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ के नाम से सामने आई जिम्मेदारी वाली पोस्ट ने इस हत्याकांड को गैंग एंगल से भी जोड़ दिया है. पुलिस जांच में यह साफ होगा कि इस पोस्ट का वारदात से वास्तविक संबंध क्या है और हत्या के पीछे कौन लोग थे.

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