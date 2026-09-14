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कार की डिग्गी में मिला शव, जांच आगे बढ़ी तो खुला मामा की बेटी से शादी का खौफनाक राज

कौशाम्बी में रवि यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, रवि अपने मामा की बेटी से शादी करना चाहता था. ममेरे भाई संदीप ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना. इसके बाद संदीप ने दोस्त शानू के साथ शराब पीकर साजिश रची और ईंट से वार कर रवि की हत्या कर दी.

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मामा की बेटी से शादी करना चाहता था रवि. (Photo: ITG)
मामा की बेटी से शादी करना चाहता था रवि. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में रवि यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, हत्या की वजह रिश्तों की मर्यादा और मामा की बेटी से शादी को लेकर विवाद था. मृतक रवि यादव अपने मामा की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसका ममेरा भाई इस रिश्ते के खिलाफ था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने रवि को कई बार समझाया कि जिस लड़की से वह शादी करना चाहता है, वह उसकी बहन लगती है. इसके बावजूद रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. इसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रवि की हत्या की साजिश रची.

13 सितंबर को मंझनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में एक खेत के पास खड़ी सफेद रंग की स्विफ्ट कार की डिग्गी में युवक का शव मिला था. शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. मृतक की पहचान प्रयागराज के धरवई थाना क्षेत्र के बलीपुर जैतवार डीह निवासी रवि यादव के रूप में हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने हत्याकांड के खुलासे के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया.

शराब पीने के दौरान फिर उठा शादी का मुद्दा

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर दो आरोपियों तक पहुंच बनाई गई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप यादव और शानू यादव निवासी यादवपुर, थाना धूमनगंज, प्रयागराज के रूप में हुई है. एसपी सत्यनारायण प्रजापति के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी संदीप ने बताया कि वह रवि के साथ महमदपुर गांव के बाहर एक अधूरे प्लॉट में शराब पी रहा था. इसी दौरान रवि फिर उसकी बहन से शादी करने की बात करने लगा. संदीप ने उसे समझाया कि वह उसकी मामा की बेटी है और यह रिश्ता ठीक नहीं है. लेकिन रवि अपनी बात पर कायम रहा. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया.

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पुलिस के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद संदीप ने पास पड़ी ईंट उठाई और रवि के चेहरे, सीने और सिर पर कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने के बाद रवि की मौत हो गई. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को स्विफ्ट कार की डिग्गी में रख दिया. इसके बाद वे शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में वहां से निकलने लगे. लेकिन कार खेत में फंस गई. कार खेत में फंसने के बाद दोनों आरोपी उसे वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए. बाद में इसी कार की डिग्गी से रवि का शव बरामद हुआ था.

आरोपियों के पास से कई सामान बरामद

पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ईंट बरामद की है. इसके अलावा मृतक के दो मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर मामले का खुलासा किया गया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है.
 

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