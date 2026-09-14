कोटा नगर निगम के 3 वार्डों में EVM खराब होने से परिणाम अटके, 97 वार्डों में BJP 55 और कांग्रेस 38 पर जीती

कोटा नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान EVM में तकनीकी खराबी के चलते तीन वार्डों के नतीजे अटक गए हैं. वार्ड 11, 44 और 87 की EVM मशीनें खुल नहीं पाईं, जिसके कारण इन वार्डों का परिणाम घोषित नहीं किया जा सका. वहीं 97 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इनमें बीजेपी ने 55, कांग्रेस ने 38 और निर्दलीयों ने 4 वार्डों में जीत दर्ज की है. तीन वार्डों का परिणाम आने के बाद ही नगर निगम की पूरी तस्वीर साफ होगी.

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EVM में तकनीकी खराबी के कारण मतगणना रुकने के बाद इन तीनों मशीनों को फिलहाल ट्रेजरी में सुरक्षित रखवाया गया है. प्रभारी अधिकारी रवि वर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग, ने बताया कि वार्ड 11, 44 और 87 की मशीनें नहीं खुल रही हैं. इस संबंध में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजकर दिशा-निर्देश मांगे गए हैं. आयोग से जो निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

तीनों वार्डों में इन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला

वार्ड 87 में बीजेपी की पुष्पा चौधरी और कांग्रेस की लक्ष्मी के बीच मुकाबला है. वार्ड 11 में कांग्रेस की कमलेश कुमारी और बीजेपी की सुमन नायक आमने-सामने हैं. वहीं वार्ड 44 में कांग्रेस के अनूप कुमार अन्नू और बीजेपी के प्रेम सिंह गौड़ के बीच मुकाबला है. EVM में खराबी आने के बाद इन वार्डों की मतगणना रोक दी गई और परिणाम घोषित नहीं हो सका.

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वार्ड 87 की मतगणना में EVM में तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम और महिला अध्यक्ष शालिनी गौतम जेडीबी कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पहुंचीं. उन्होंने मौके पर मौजूद कलेक्टर और एडीएम से बातचीत की और मशीन को सील करवाया.

शालिनी गौतम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता चाहती है. मतगणना में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर मशीन को सील पैक किया गया है और टेक्नीशियन के आने तक मशीन नहीं खोली जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले में पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की मांग की.

वार्ड 20 में भी आई थी EVM में खराबी, बाद में जारी हुआ परिणाम

मतगणना के दौरान वार्ड 20 की EVM में भी तकनीकी समस्या आई थी. हालांकि बाद में खराबी को ठीक कर मशीन से मतगणना पूरी की गई और परिणाम घोषित कर दिया गया. वार्ड 20 में कांग्रेस के अशोक मेघवाल ने बीजेपी के दिनेश कुमार को 180 वोटों से हराया. इसके बाद अब वार्ड 11, 44 और 87 के परिणाम पर सभी की नजर है.

निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद ही घोषित होंगे परिणाम

पर्यवेक्षक जुगल किशोर मीणा ने बताया कि तीनों वार्डों के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है. आयोग से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और परिणाम घोषित किया जाएगा.

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EVM खराबी के चलते मेयर का चुनाव भी स्थगित

तीन वार्डों के परिणाम घोषित नहीं होने का असर अब मेयर चुनाव पर भी पड़ा है. मतगणना के दौरान कुछ बूथों के परिणाम EVM में तकनीकी खराबी के कारण जारी नहीं हो सके. ऐसे में कोटा नगर निगम के मेयर का चुनाव निर्धारित तिथि पर करवाना संभव नहीं है. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोटा नगर निगम समेत सुकेत नगर पालिका में मेयर/चेयरमैन के चुनाव स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं.

97 वार्डों में बीजेपी के 55 पार्षद जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस के 38 और निर्दलीय 4 सीटों पर विजयी हुए हैं. ऐसे में मौजूदा आंकड़ों के आधार पर बीजेपी का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन वार्ड 11, 44 और 87 के नतीजे घोषित होने के बाद ही नगर निगम की अंतिम तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी.

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