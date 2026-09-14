Bathroom Bad Smell Removal Tips: बाथरूम साफ करने के बाद भी आती है बदबू? सिंक की इस छोटी सी जगह को कर दें साफ, मिनटों में दूर होगी परेशानी

Bathroom Bad Smell Removal Tips: कई बार देखने को मिलता है कि बाथरूम को अच्छी तरह साफ करने के बाद भी अजीब सी महक और बदबू आती रहती है. लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर बाथरूम का कोना-कोना चमकाने के बाद भी बदबू क्यों आ रही है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान ना हो. कुछ देर में हल्की सी खट्टी या सीलन जैसी बदबू वापस आने लगे तो जरूरी नहीं कि पूरा बाथरूम गंदा हो. कई बार इसकी वजह ऐसी जगह होती है, जिस पर सफाई करते समय हमारा ध्यान ही नहीं जाता. आप फर्श, टॉयलेट, वॉश बेसिन और नाली तक चमका देते हैं, लेकिन सिंक के एक छोटे से छेद को छोड़ देते हैं.

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यही छोटा सा छेद समय के साथ साबुन, टूथपेस्ट, बाल, त्वचा की गंदगी और दूसरी चीजों के कणों का अड्डा बन सकता है. अंदर जमा ये गंदगी बदबू की वजह बनती है और ऊपर से कितना भी क्लीनर डाल लें, परेशानी पूरी तरह दूर नहीं होती.



आखिर सिंक में कौन सा छेद बन जाता है बदबू की वजह?

अगर बाथरूम साफ करने के बाद भी उसमें से बदबू आ रही है, तो वहां लगे वॉश बेसिन को ध्यान से देखिए. सिंक के ऊपरी हिस्से में, नल के नीचे की तरफ या सामने की दीवार पर आपको एक छोटा सा छेद या स्लॉट दिखाई देगा. इसे ओवरफ्लो होल कहते हैं.

इसका काम सिर्फ बदबू फैलाना नहीं, बल्कि सिंक में पानी ज्यादा भर जाने पर उसे बाहर निकालने में मदद करना है. अगर गलती से नाली बंद हो जाए और नल चलता रह जाए तो पानी फर्श पर गिरने के बजाय इसी रास्ते से नीचे जा सकता है. लेकिन इस छोटे से रास्ते के अंदर अक्सर ऐसी गंदगी जमा होती रहती है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देती.

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अंदर जमा होती रहती है साबुन और टूथपेस्ट की गंदगी

जब आप हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, चेहरा साफ करते हैं या शेविंग करते हैं तो बहुत सी छोटी-छोटी चीजें पानी के साथ सिंक में चली जाती हैं. इनमें टूथपेस्ट, साबुन की परत, फेस ऑयल, बाल और त्वचा के छोटे कण शामिल हो सकते हैं. इनमें से कुछ हिस्सा सिंक के ओवरफ्लो चैनल में भी चला जाता है. इसलिए समय के साथ यहां गंदगी की लेयर बन सकती है.

यही जमा लेयर आगे चलकर बैक्टीरिया और फफूंद से बनने वाली बायोफिल्म जैसी गंदगी का रूप ले सकती है. इसी वजह से सफाई के बाद भी सिंक के आसपास से अजीब सी बदबू आती रह सकती है.

नाली में क्लीनर डालने से भी क्यों नहीं जाती बदबू?

अब सवाल है कि जब आप नाली में क्लीनर डाल ही रहे हैं तो ये गंदगी साफ क्यों नहीं होती? दरअसल, सिंक का ओवरफ्लो चैनल ऊपर से दिखने वाली नाली की तरह सीधा रास्ता नहीं होता. ये सिंक के अंदर बना एक अलग रास्ता है, जो आगे जाकर ड्रेन से जुड़ता है. इसलिए नाली में डाला गया क्लीनर जरूरी नहीं कि ओवरफ्लो चैनल के अंदर तक पहुंच पाए. यानी आप सिंक को बाहर से कितना भी चमका लें, अंदर छिपी गंदगी वहीं रह सकती है.

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10 मिनट में ऐसे करें सिंक के इस छेद की सफाई

इसके लिए आपको कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों से इसकी सफाई की जा सकती है.

1. पहले पतले ब्रश से अंदर की गंदगी निकालें: सबसे पहले एक पतला और लंबा ब्रश लें. स्ट्रॉ क्लीनिंग ब्रश या बेबी-बॉटल का पतला ब्रश इसके लिए काम आ सकता है. इसे हल्के गर्म पानी में गीला करें और सिंक के ओवरफ्लो होल में धीरे-धीरे डालें. हल्का घुमाते हुए बाहर निकालें. आपको ब्रश पर अंदर जमा गंदगी दिखाई दे सकती है.

अच्छे से सफाई करने के लिए इसे 2-3 बार रिपीट करें या तब तक करें जब तक ब्रश पर गंदगी कम न आने लगे.

2. सफाई के लिए अपनाएं ये तरीका

इसके बाद हल्की गंदगी के लिए बेकिंग सोडा और सफेद सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है. करीब 2 चम्मच बेकिंग सोडा ओवरफ्लो होल में डालें और उसके बाद थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका डालें. कुछ मिनट इसे काम करने दें. इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह फ्लश कर दें.

3. ब्लीच इस्तेमाल कर रहे हैं तो रखें सावधानी

अगर आप ब्लीच से सफाई करना चाहते हैं तो उसे किसी दूसरे क्लीनर के साथ बिल्कुल न मिलाएं. खासकर ब्लीच और सिरका या अमोनिया को मिलाना खतरनाक गैस पैदा कर सकता है.इसलिए एक समय में एक ही क्लीनिंग तरीका अपनाएं और कमरे में हवा का अच्छा इंतजाम रखें.

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4. आखिर में गर्म पानी से फ्लश करें

सफाई के बाद ओवरफ्लो होल में धीरे-धीरे गर्म नल का पानी डालें. इससे ढीली हुई गंदगी और इस्तेमाल किए गए क्लीनर के कण नीचे निकलने में मदद मिलेगी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा गर्म या उबलता हुआ पानी डाल दें.

महीने में एक बार कर लें ये छोटा काम

अगर आपके बाथरूम में ये समस्या बार-बार होती है तो ओवरफ्लो होल को सिर्फ बदबू आने के बाद साफ न करें. महीने में एक बार इसकी हल्की सफाई कर लेना बेहतर है. साथ ही नहाने के बाद बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन कुछ देर चलाएं या खिड़की खोल दें. बाथरूम जितना सूखा रहेगा, उतनी ही नमी से जुड़ी गंदगी और फफूंद की समस्या कम होने में मदद मिलेगी.

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