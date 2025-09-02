'बाढ़ का पानी है आशीर्वाद, इसे बाल्टियों में भरें...' पाक मंत्री का अद्भुत ज्ञान हो रहा वायरल! Video

पाकिस्तान इन दिनों भयानक बाढ़ की चपेट में है. भारत से सटे पंजाब और सिंध प्रांत में नदियां ऊफान पर है. गांव के गांव डूब गए हैं. वहां के आपदा प्रबंधन महकमा के हाथ-पांव फूले हुए हैं. ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बेतुका बयान वायरल हो रहा है. वह बाढ़ पीड़ितों को ऐसा अजीबोगरीब ज्ञान दे रहे हैं, जिसे सुनकर हंसी और गुस्सा दोनों आ जाए.

द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि दक्षिण एशिया में भारी बारिश के कारण रावी, चिनाब और सतलुज नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है. खेत, गांव, शहर सब कुछ डूब चुका है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दो लाख लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है. बाढ़ की ऐसी भयावहता लोगों ने पहले वहां नहीं देखी थी.

बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाने वाला बयान

ऐसी विकट परिस्थिति में भी पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज वहां के नेता ऐसे अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, जो काफी हास्यास्पद है और इसे बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाना कहा जाएगा. क्योंकि, उन्होंने जो कुछ भी बाढ़ की त्रासदी को लेकर कहा है, वह कहीं से भी संवेदनशील नहीं लगता है.

इन दिनों पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के बुलेटिन का क्लिप सामने आया है, जिसमें न्यूज एंकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से बाढ़ जैसे हालात पर फोन से बात करता दिख रहा है. इसमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बाढ़ को 'आशीर्वाद' के रूप में देखने की बात करते सुने जा सकते हैं.

बाल्टी और टब में बाढ़ का पानी स्टोर करने का आग्रह

ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी नागरिकों से ये आग्रह करते सुने जा सकते हैं कि बाढ़ के पानी को घरों में लोग स्टोर कर लें. उन्होंने कहा कि जो लोग रोड को ब्लॉक कर के बैठे थे, अब वो अपने घरों में बाढ़ के पानी को टब में, बाल्टियों में, या घर में और भी जो कुछ है, उसमें स्टोर कर लें.

बाढ़ को बताया आशीर्वाद

उन्होंने कहा कि इस पानी को हमें आशीर्वाद के तौर पर लेना चाहिए. सिर्फ घर में इसे स्टोर करने से कुछ नहीं होगा. इस पानी को स्टोर करने के लिए बड़े डैम होने चाहिए, जिन्हें बनने में सात-आठ साल लगे.

एक तरफ जहां पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पूरी तरह से जलमग्न है. लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं. वहीं दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री का ऐसे बेतुका बयान वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाने जैसा लगता है. ख्वाजा आसिफ के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है.

