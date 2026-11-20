एक छोटी सी कंपनी के लिए हर ग्राहक की कॉल मायने रखती है. लेकिन जब बिजनेस में व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठ पाता, तो कई बार ग्राहक इंतजार करने के बजाय किसी दूसरे बिजनेस की ओर चले जाते हैं. एक मिस्ड कॉल से होने वाला यह नुकसान हजारों डॉलर तक पहुंच सकता है.

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अमेरिका में पले-बढ़े अपूर्व श्रीवास्तव को भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है शायद उन्हें तब अंदाजा भी नहीं था कि सालों बाद यही अनुभव उन्हें एक ऐसी AI कंपनी शुरू करने की प्रेरणा देगा, जिसकी वैल्यूएशन आज 1 अरब डॉलर यानी करीब 8,300 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

अपूर्व ने मिशिगन में अपने माता-पिता के छोटे बिजनेस में फोन कॉल मैनेज करने में मदद की थी. उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि छोटे कारोबारियों के लिए हर कॉल का जवाब देना कितना मुश्किल होता है. बिजनेस के रोजमर्रा के कामों के बीच कई बार जरूरी कॉल छूट जाती हैं और इसके साथ ही संभावित ग्राहक भी हाथ से निकल जाते हैं.

लेकिन सालों बाद अपूर्व ने इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए समाधान तलाशने की दिशा में काम शुरू किया. उनका मकसद ऐसी AI तकनीक तैयार करना था, जो छोटे बिजनेस की कॉल्स संभाल सके और किसी ग्राहक की कॉल को अनसुना नहीं किया जा सकें. यही निजी अनुभव उनके AI स्टार्टअप की नींव बना.

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मिलिए MIT के उस ग्रेजुएट से जिन्होंने Avoca को-फाउंड किया. यह कंपनी उन बिजनेस के लिए AI एजेंट बनाती है जो कस्टमर की पूछताछ को मिस कर सकते हैं.

माता-पिता के बिजनेस से MIT तक

श्रीवास्तव ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की. एवोका लॉन्च करने से पहले उन्होंने एप्पल और सनशाइन में AI प्रोडक्ट्स पर काम करने का भी अनुभव शेयर किया है और बाद में सॉफ्टवेयर कंपनी रीटूल में इंजीनियर के तौर पर काम किया. वह दूसरी बार फाउंडर भी बने. उनके को-फाउंडर, टायसन चेन का भी बचपन में ऐसा ही अनुभव था. चेन पेन्सिलवेनिया में अपनी मां के एक्यूपंक्चर बिजनेस के लिए कॉल्स मैनेज करने में उनकी मदद करते हुए बड़े हुए. दोनों की मुलाकात MIT पोकर नाइट में हुई और आखिरकार उन्होंने घर पर देखी गई एक प्रॉब्लम पर कुछ बनाने का फैसला किया.

एक मिस्ड कॉल, $40,000 का मौका

शुरू में श्रीवास्तव और चेन ने रेस्टोरेंट के लिए AI आंसरिंग सर्विस के बारे में सोचा लेकिन टेक्सास में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में एक अचानक हुई मुलाकात ने उनके प्लान बदल दिए.

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