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सीएम धामी ने अजीत डोभाल पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस से मांगा जवाब

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है.

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सीएण धामी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर जताई आपत्ति (Photo-ITG)
सीएण धामी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर जताई आपत्ति (Photo-ITG)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है. उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से इन टिप्पणियों पर सवाल करेंगे या नहीं और क्या वे अजीत डोभाल के प्रति अपना सम्मान सार्वजनिक रूप से व्यक्त करेंगे.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अजीत डोभाल ने देश की सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक टिप्पणी करते समय नेताओं को अपनी भाषा और तथ्यों की गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सार्वजनिक संवाद की मर्यादा और जिम्मेदारी बनाए रखना जरूरी है.

सीएम धामी ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तथ्यों के आधार पर और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संवाद करते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

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मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश ने देश को ऐसे कई सपूत दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रसेवा, सैन्य पराक्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रदेश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और उनके सम्मान से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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उत्तराखंड कांग्रेस से पूछा सवाल

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की टिप्पणियों के संदर्भ में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि क्या वे अपने शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में सवाल करेंगे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या प्रदेश कांग्रेस के नेता अजीत डोभाल के प्रति अपना सम्मान सार्वजनिक रूप से व्यक्त करेंगे.

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