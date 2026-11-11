नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच बनेंगे पांच नए मेट्रो स्टेशन, एक्वा लाइन प्रोजेक्ट की बड़ी बातें

केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक विस्तार देने की मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के तहत 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिस पर पांच नए स्टेशन होंगे. परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है और इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

और पढ़ें

एक्वा लाइन विस्तार के तहत ये पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे:

1. नोएडा सेक्टर-61

2. नोएडा सेक्टर-70

3. नोएडा सेक्टर-122

4. नोएडा सेक्टर-123

5. ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4

इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी बेहतर होगी. सेक्टर-61 पर इंटरचेंज की सुविधा मिलने से यात्रियों के लिए दिल्ली के दूसरे इलाकों तक पहुंचना आसान होगा. वहीं, पर्थला चौक, गौर चौक और एक मूर्ति सर्किल जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात का प्रेशर भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.

पीएम मोदी ने X पर पोस्ट कर जताई खुशी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास हो रहा है, तो लोगों का रोजाना का सफर लंबा क्यों होना चाहिए?

Advertisement

प्रधानमंत्री ने लिखा, 'नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है. कैबिनेट ने एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है.'

पीएम मोदी ने इस परियोजना के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे लोगों के लिए दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंचना आसान होगा. सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगा और दैनिक यात्राओं में लगने वाला समय भी घटेगा.

As Noida and Greater Noida grow, why should daily commutes become longer? Here is some good news for the people of Noida and Greater Noida! The Cabinet has approved an extension of the Aqua Line Metro. Key advantages: Easier access to offices, schools, hospitals and commercial hubs. Less congestion. Shorter commutes. A major boost to connectivity and Ease of Living indeed. https://t.co/GEarCYPUce — Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026

नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के तेजी से विकसित हो रहे नियोजित शहरों में शामिल हैं. ये दोनों शहर बड़े आवासीय और व्यावसायिक केंद्र बन चुके हैं. मास्टर प्लान के अनुसार, दोनों शहरों की संयुक्त आबादी 2011 में 7.39 लाख थी, जो 2021 में अनुमानित 24.7 लाख तक पहुंच गई. यानी दस वर्षों में आबादी तीन गुना से अधिक हो गई.

यह भी पढ़िएः योगी सरकार के विकास से बदल रहा मेरठ, रैपिड रेल और मेट्रो ने खोले रोजगार के डबल रास्ते

पर्थला चौक और गौर चौक पर जाम से मिलेगी राहत

एक्वा लाइन के विस्तार से पार्थला चौक, गौर चौक और एक मूर्ति सर्किल जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है. परियोजना से बड़ी संख्या में यात्रियों के मेट्रो की ओर आकर्षित होने और निजी वाहनों पर निर्भरता घटने का अनुमान है. इससे प्रदूषण कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.

Advertisement

नया मेट्रो कॉरिडोर IKEA, Adobe, HCL और Havells जैसी कंपनियों, प्रस्तावित डेटा सेंटरों, आवासीय सेक्टरों और शैक्षणिक संस्थानों वाले क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा. इससे एनसीआर में काम करने वाले हजारों लोगों का दैनिक आवागमन आसान होने की उम्मीद है.

इस परियोजना से यात्रियों को मजेंटा लाइन के जरिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ब्लू लाइन के जरिए नई दिल्ली, आनंद विहार तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों तक कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब से भी संपर्क स्थापित होगा. प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और हिंडन एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी की योजना है.

---- समाप्त ----