इस कंपनी के CEO ने अपने 7000 कर्मचारियों को दी गेमिंग की खास छुट्टी, बताई ये वजह

काम की जगह पर उत्पादकता बढ़ाने का अगला तरीका नई समय सीमा, कामकाज की समीक्षा या जोशीला भाषण नहीं, बल्कि वीडियो गेम हो सकता है. तकनीकी कंपनी लॉजिटेक इसी सोच के साथ अपने दुनियाभर के 7000 कर्मचारियों को गेम खेलने के लिए एक दिन की खास छुट्टी दे रही है. फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब बहुप्रतीक्षित ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वीआई रिलीज होने वाला है.

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कंपनी का मानना है कि खेल कर्मचारियों को काम के दबाव से बाहर निकलने, नई ऊर्जा के साथ लौटने और चुनौतियों को नए तरीके से देखने में मदद कर सकता है. यह पहल इस सवाल को भी सामने रखती है कि क्या काम से पूरी तरह अलग कोई गतिविधि कर्मचारियों को अपना काम बेहतर करने में मदद कर सकती है.

कर्मचारियों को खेल के लिए एक दिन की छुट्टी.

इस पहल का नाम लोगी गेम डे है. इसके तहत कर्मचारी और इंटर्न अगले एक साल के दौरान अपनी पसंद का गेम खेलने के लिए किसी भी समय एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं. कंपनी 19 नवंबर को अपने सैन होजे मुख्यालय में गेम खेलने से जुड़ा एक कार्यक्रम भी आयोजित करेगी.

लॉजिटेक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैनेके फेबर का मानना है कि गेम खेलने को समय की बर्बादी मानने वाली सोच से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है. कंपनी का कहना है कि गेम रणनीतिक सोच, समस्याओं को सुलझाने और दबाव में शांत रहने की क्षमता को बढ़ावा दे सकते हैं.

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हर ब्रेक को उत्पादकता का नुकसान न मानें.

आज के कार्यस्थलों पर उत्पादकता को अक्सर काम में लगाए गए घंटों, पूरे किए गए काम और हासिल किए गए लक्ष्यों से मापा जाता है. हालांकि, किसी व्यक्ति के मेज पर मौजूद रहने का यह मतलब जरूरी नहीं है कि वह साफ तरीके से सोच रहा है या अपना सबसे अच्छा काम कर रहा है.

यहीं किसी मकसद के साथ खेलने का विचार अहम हो जाता है. संस्थान खाली समय को ऐसी चीज मानने के बजाय, जो कर्मचारियों को काम पूरा करने के बाद मिलनी चाहिए, इसे कामकाज की बेहतर रफ्तार बनाए रखने का हिस्सा मान सकते हैं.

गेम खेलने का एक सत्र, रचनात्मक कार्यशाला या किसी अनजान शौक को समझने में बिताई गई दोपहर मानसिक रूप से बदलाव दे सकती है. इसका मकसद हर शौक को कामकाज बेहतर करने की गतिविधि बनाना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को बिना किसी अपराधबोध के कुछ समय के लिए काम से अलग होने की जगह देना है.

रोजमर्रा के काम को खेल जैसा बनाया जा सकता है.

काम को खेल जैसा बनाने का तरीका भी एक संभावना पेश करता है. कार्यस्थल को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए कंपनियों को हर बार गेम खेलने का अलग दिन आयोजित करने की जरूरत नहीं है.

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टीमें दोस्ताना चुनौतियां, मिलकर समस्या सुलझाने की गतिविधियां, नए विचारों वाले खेल या छोटी प्रतियोगिताएं शुरू कर सकती हैं. इनमें केवल नतीजों के बजाय हिस्सा लेने को अहमियत दी जा सकती है.

मिसाल के तौर पर, कोई टीम एक घंटा किसी काल्पनिक कारोबारी चुनौती को सुलझाने, एक काल्पनिक उत्पाद तैयार करने या कार्यस्थल की किसी समस्या का सबसे रचनात्मक हल खोजने की प्रतियोगिता में बिता सकती है.

ऐसी गतिविधियां मिलकर काम करने के तरीके में पद का दबाव कम कर सकती हैं. ये कर्मचारियों को पहली कोशिश में ही सब कुछ सही करने के दबाव के बिना नए प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दे सकती हैं.

कर्मचारियों को काम से अलग होने की जगह दें.

खेलने के लिए बढ़ावा देने और कर्मचारियों से हर खाली समय की गतिविधि को उत्पादकता बढ़ाने की कसरत बनाने की उम्मीद करने के बीच अहम फर्क है. लॉजिटेक की पहल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें कर्मचारियों को उनकी रोज की जिम्मेदारियों से अलग रहने के लिए खास समय दिया जा रहा है.

फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एलेन लेयर्ड का कहना है कि खेल कर्मचारियों को दबाव कम करने का मौका देता है. इससे वे नई ऊर्जा और चुनौतियों से निपटने के नए तरीकों के साथ वापस लौट सकते हैं.

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कंपनियों के लिए बड़ी सीख यह है कि उत्पादकता केवल ज्यादा काम करने, लंबे समय तक काम करने या पहले से भरे कार्यक्रम में एक और काम जोड़ने से नहीं बढ़ाई जा सकती. कई बार कर्मचारियों को काम से अलग कुछ करने की जगह देना भी उतना ही अहम हो सकता है. कार्यस्थल पर उत्पादकता में अगला बड़ा बदलाव किसी नए ऐप या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले साधन से नहीं, बल्कि कर्मचारियों को कुछ समय खुलकर खेलने देने से शुरू हो सकता है.

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