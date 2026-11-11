दिल्ली तो बाद में बना... पहले यूपी का ये शहर था राजधानी! फिर ऐसे हुई शिफ्टिंग

एक समय ऐसा था, जब दिल्ली से नहीं देश का शासन यूपी के एक शहर से चलता था. इन दिनों जब उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बहनी शुरू हो गई है, ऐसे में प्रदेश के उस शहर की कहानी के जरिए तब से अब तक बदलती सियासत की दास्तान को अच्छे से समझा जा सकता है.

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जब पूरे भारत के सत्ता की बागडोर मुगलों के हाथ में थी. बादशाह इसी शहर से पूरे साम्राज्य पर शासन करते थे. अकबर से लेकर जहांगीर और शाहजहां तक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया. इसी दौर में यहां ताजमहल और आगरा का लाल किला जैसे शानदार स्मारक बने.

हालांकि, आगरा का इतिहास सिर्फ मुगलों तक सीमित नहीं है. इस शहर का जिक्र महाभारत काल से जोड़कर भी किया जाता है. लेकिन ऐतिहासिक रूप से आगरा को एक प्रमुख शहर और सत्ता का केंद्र बनाने में लोदी और मुगल शासकों की अहम भूमिका रही. आइए जानते हैं कि आगरा कब राजधानी बना, मुगलों के दौर में इसका नाम क्या था और फिर दिल्ली सत्ता का केंद्र कैसे बन गई.

आगरा को किसने बनाया था राजधानी?

आगरा को एक प्राचीन शहर माना जाता है, लेकिन इसे एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बनाने का श्रेय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी को दिया जाता है. उन्होंने 1504 में आगरा को बसाया और इसे अपने शासन के लिए अहम केंद्र बनाया.

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सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने सत्ता संभाली. उन्होंने भी आगरा से शासन किया. लेकिन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने इस शहर की राजनीतिक किस्मत बदल दी. इस युद्ध में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया. इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी.

मुगलों के दौर में आगरा कैसे बना सत्ता का केंद्र?

मुगल शासन के दौरान आगरा का महत्व काफी बढ़ गया. उस समय इसे अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था. बाबर के बाद हुमायूं और फिर अकबर के दौर में यह शहर मुगल सत्ता के प्रमुख केंद्रों में शामिल रहा. अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में आगरा ने खास पहचान बनाई.

अकबर ने आगरा को प्रशासनिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाया. मुगल साम्राज्य के शुरुआती प्रांतों में शामिल एक सूबे का मुख्यालय आगरा था. इस सूबे की सीमाएं दिल्ली, अवध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर जैसे क्षेत्रों से लगती थीं. मुगल शासकों ने आगरा में सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि यहां कई ऐसी इमारतें और बाग बनवाए, जिनकी चर्चा आज भी दुनिया भर में होती है.

बाबर ने बनवाया आराम बाग, अकबर ने खड़ा किया लाल किला

मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को बागवानी का शौक था. उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक खूबसूरत बाग बनवाया, जिसे आराम बाग कहा जाता है. इसे मुगल शैली के शुरुआती औपचारिक बागों में गिना जाता है.

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इसके बाद अकबर ने आगरा के किले को मजबूत कराया और उसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारें बनवाईं. आज इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है. अकबर के शासन में आगरा शिक्षा, कला, व्यापार और धार्मिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बना.

अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी नाम का एक नया शहर भी बसाया. इसकी इमारतों में मुगल स्थापत्य कला और सैन्य जरूरतों का मेल देखने को मिलता है. कुछ समय तक यह मुगल शासन का अहम केंद्र रहा.

जहांगीर को बागों से था प्यार, शाहजहां ने बनवाया ताजमहल

अकबर के बाद जहांगीर ने शासन संभाला. उन्हें पेड़-पौधों, फूलों और जानवरों से खास लगाव था. उनके दौर में भी आगरा के किले और उसके आसपास बागवानी को बढ़ावा मिला.

इसके बाद शाहजहां का दौर आया, जिसे मुगल स्थापत्य कला के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया. इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ और मुख्य मकबरा 1640 के दशक के अंत तक तैयार हो चुका था. पूरे परिसर का निर्माण बाद के वर्षों में भी जारी रहा. ताजमहल ने आगरा को दुनिया भर में पहचान दिलाई. आज यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल है.

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फिर आगरा से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुई राजधानी?

मुगल शासकों ने अलग-अलग समय पर अपनी राजधानी बदली. शाहजहां ने 17वीं सदी में यमुना के किनारे एक नया शाही शहर बसाया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया. यह आज की पुरानी दिल्ली का बड़ा हिस्सा है. 1648 के आसपास शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से इस नए शहर में स्थानांतरित कर दी.

इसके बाद भी आगरा का महत्व खत्म नहीं हुआ. मुगल शासन के दौरान यह एक प्रमुख शहर बना रहा. औरंगजेब के दौर में भी आगरा का किला राजनीतिक घटनाओं का अहम गवाह बना. शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में इसी किले में कैद रखा गया था.

हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि औरंगजेब ने आगरा को फिर से राजधानी बनाया और उसके बाद राजधानी को औरंगाबाद ले गया. मुगल शासन के दौरान सत्ता के केंद्र बदलते रहे, लेकिन शाहजहां द्वारा राजधानी को शाहजहानाबाद ले जाना एक अहम ऐतिहासिक बदलाव था.

मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो आगरा पर किसका कब्जा हुआ?

18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा. इसका असर आगरा पर भी पड़ा. शहर पर अलग-अलग समय में मराठों का प्रभाव बढ़ा. इसके बाद 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरा पर कब्जा कर लिया.

1835 में अंग्रेजों ने आगरा प्रेसीडेंसी बनाई और शहर को प्रशासनिक महत्व दिया. लेकिन कुछ ही वर्षों बाद आगरा को अकाल का सामना करना पड़ा. 1837-38 के अकाल में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए.

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1857 के विद्रोह के दौरान भी आगरा में उथल-पुथल हुई. 11 मई को दिल्ली में विद्रोह की खबर पहुंचने के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ गतिविधियां तेज हुईं. मई और जून में आसपास के इलाकों में भी बगावत फैली. आगरा में ब्रिटिश सेना और प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा. बाद में अंग्रेजों ने शहर पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया.

1947 में भारत की आजादी के बाद आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा. दिल्ली देश की राजधानी बनी रही, जबकि आगरा ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाया.

आगरा सिर्फ ताजमहल और किले के लिए ही मशहूर नहीं

आगरा का इतिहास सिर्फ राजाओं और इमारतों तक सीमित नहीं है. इस शहर का संबंध दीन-ए-इलाही से भी जुड़ा है, जिसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई थी. इसके अलावा राधास्वामी मत का भी आगरा से गहरा संबंध है. इस मत का प्रमुख केंद्र दयालबाग में स्थित है.

आगरा के आसपास के क्षेत्रों का जैन और हिंदू धार्मिक परंपराओं से जुड़ा इतिहास भी है. शौरीपुर और रुनकता जैसे स्थानों का धार्मिक महत्व बताया जाता है.

यानी जिस आगरा को आज लोग ताजमहल के लिए जानते हैं, वह कभी मुगल साम्राज्य की सत्ता, प्रशासन, कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र था. दिल्ली आज भारत की राजधानी है, लेकिन इतिहास के पन्नों में आगरा का नाम भी उस शहर के रूप में दर्ज है, जहां से कभी देश के बड़े हिस्से पर शासन किया जाता था.

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