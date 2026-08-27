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Maruti की नींद उड़ाने की तैयारी में KIA, ला रही CNG वाली 7-सीटर कार

KIA भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर कार का सीएनजी अवतार लाने वाली है. हम बात कर रहे हैं किआ कारेन्स की, जो सीएनजी के साथ आ सकती है. वैसे तो इस कार में डीलर फिटेड सीएनजी का विकल्प मिलता है, लेकिन दिवाली से पहले कंपनी फैक्टरी फिटेड किआ कारेन्स सीएनजी को लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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Kia Carens Clavis में फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प मिल सकता है. (Photo: ITG)
Kia Carens Clavis में फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प मिल सकता है. (Photo: ITG)

किआ (KIA) ने मारुति (Maruti Suzuki) से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है. कंपनी अपनी पहली सीएनजी कार लाने वाली है. इसके लिए कंपनी ने अपनी 7-सीटर को चुना है. वैसे तो कंपनी किआ कारेन्स को सीएनजी के साथ ऑफर करती है, लेकिन इसमें फैक्टरी फिटेड सीएनजी नहीं मिलता है. बल्कि डीलर फिट का विकल्प मिलता है. 

अब किआ ने इस 7-सीटर में सीएनजी देने का फैसला किया है, जो कंपनी के लिए एक गेमचेंजर साबित हो सकती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो किआ फैक्टरी फिटेड सीएनजी वर्जन को दिवाली 2026 से पहले लॉन्च कर सकती है. हाल में इस कार को स्पॉट किया गया है. 

चल रही कार की टेस्टिंग

किआ कारेन्स सीएनजी को पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्पाई शॉट्स से साफ है कि कंपनी सीएनजी वर्जन पर काम कर रही है. रेगुलर कारेन्स फिलहाल लोवेटो की सीएनजी किट विकल्प के साथ आती है. लेकिन फैक्टरी फिटेड सीएनजी एक अलग कॉन्फिडेंस देती है. 

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इस कार का भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा और मारुति सुजुकी एक्सएल 6 है. कारेन्स में सीएनजी आने के बाद इस कार की सेल्स बेहतर हो सकती हैं. ये कार पहले ही पेट्रोल और डीजल अवतार में आती है. सीएनजी का विकल्प कार के 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिल सकता है. 

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कितनी होती है फिलहाल सेल?

पेट्रोल वर्जन में ये इंजन 115 एचपी की पावर और 144 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है. सीएनजी में पावर तो ड्रॉप होगी, लेकिन इसका माइलेज बढ़ जाएगा. जिससे कार की ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम होगी. 

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फिलहाल इस कार की कीमत 11.27 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और 21.67 लाख रुपये तक जाती है. जुलाई में कंपनी ने इस एमपीवी की 5,352 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल जुलाई में कार की 7,602 यूनिट्स बिकी थी. यानी ईयर ऑन ईयर 30 परसेंट सेल कम हुई है. हालांकि, जून के मुकाबले जुलाई में सेल बेहतर हुई है. जून 2026 में कंपनी ने इसकी 4,847 यूनिट्स को बेचा था.

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