टीम इंडिया के मैचों का ऐसा क्रेज, 48 घंटे में बिके 26 हजार टिकट! न्यूजीलैंड में मची होड़, कई मुकाबले हाउसफुल होने की कगार पर

भारत के आगामी न्यूजीलैंड दौरे को लेकर ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसकी मेजबान बोर्ड को भी उम्मीद नहीं रही होगी. भारत के 12 मैचों वाले मल्टी-फॉर्मेट दौरे के टिकटों की बिक्री ने शुरुआती 48 घंटों में ही रिकॉर्ड बना दिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट की ‘क्रिकेट नेशन’ प्री-सेल में महज दो दिनों के भीतर 26,000 टिकट बिक चुके हैं.

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अक्टूबर से शुरू होने वाला यह दौरा न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शुरुआती मांग पाने वाले दौरों में शामिल हो गया है. सोमवार को प्री-सेल शुरू होते ही फैन्स ने टिकटों पर टूट पड़ना शुरू कर दिया. खासकर भारत के व्हाइट-बॉल मुकाबलों को लेकर जबरदस्त उत्साह है.

ईडन पार्क में सबसे ज्यादा मारामारी

ऑकलैंड का मशहूर ईडन पार्क टिकट बिक्री के मामले में सबसे आगे चल रहा है. यहां होने वाले व्हाइट-बॉल मुकाबलों को लेकर फैन्स में खासा उत्साह है. इसके अलावा क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन से भी टिकटों की मजबूत मांग सामने आई है.

क्राइस्टचर्च का हैगली ओवल, जिसकी क्षमता करीब 9,000 दर्शकों की है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 और 24 अक्टूबर को होने वाले शुरुआती दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जल्द ही हाउसफुल हो सकता है. यही मैदान 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट की भी मेजबानी करेगा.

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वेलिंगटन में भी टिकटों के लिए होड़

वेलिंगटन भी भारत के मैचों को लेकर पीछे नहीं है. यहां तीसरा टी20 इंटरनेशनल और दूसरा वनडे खेला जाएगा, जबकि ऐतिहासिक बेसिन रिजर्व में 19 नवंबर से सीरीज का पहला टेस्ट शुरू होगा. इन मुकाबलों के टिकटों की बिक्री भी शुरुआती दौर में काफी तेज रही है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ मार्केटिंग एंड कमर्शियल ऑफिसर ग्लेन क्रिचली ने कहा कि फैन्स ने टिकट जल्दी हासिल करने की अपील को गंभीरता से लिया है.

उन्होंने कहा, 'हमने शुरुआत से ही फैन्स से कहा था कि वे पहले से तैयारी कर लें, ताकि टिकट से चूक न जाएं. पहले दो दिनों में रिकॉर्ड बिक्री बताती है कि बहुत से लोगों ने हमारी बात सुनी है.'

क्रिचली ने भारत के खिलाफ मुकाबलों को न्यूजीलैंड के फैन्स के लिए खास मौका बताया. उनके मुताबिक, देश में क्रिकेट प्रेमियों को भारत के खिलाफ मैचों के दौरान शानदार माहौल और दुनिया के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

टिकटों की कीमत भी रखी गई काबू में

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस सीरीज के लिए टिकटों की कीमत पिछले सीजन के बराबर ही रखी है. ‘क्रिकेट नेशन’ एक्सेस कोड के जरिए टिकट 30 न्यूजीलैंड डॉलर से कम में उपलब्ध हैं. प्री-सेल में शामिल फैंस को 15 फीसदी की छूट भी मिल रही है.

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हालांकि आम दर्शकों के लिए टिकटों की बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है. जनरल पब्लिक सेल 7 सितंबर से शुरू होगी, यानी उससे पहले ही 26 हजार टिकट बिक चुके हैं.

इससे साफ है कि भारत के न्यूजीलैंड दौरे का रोमांच सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहने वाला. सीरीज शुरू होने में अभी करीब दो महीने का वक्त है, लेकिन स्टेडियमों में जगह पाने की जंग अभी से शुरू हो गई है. अगर शुरुआती रफ्तार बरकरार रही, तो कई मुकाबलों के लिए फैंस को टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.





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