Raksha Bandhan Long Weekend Trip: भाई-बहन संग घूम आएं भारत की ये 7 सुकून भरी जगहें, बारिश में लगती हैं जन्नत!

Raksha Bandhan Long Weekend Trip: रक्षाबंधन का त्योहार बहन-भाई के अटूट बंधन को समर्पित है और इस साल 28 अगस्त, शु्क्रवार के दिन राखी मनाई जाएगी. इस तरह लॉग वीकेंड पड़ रहा है और आप चाहे तो अपनी फैमिली और भाई-बहनों के साथ एक शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं. रक्षाबंधन इस साल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा.इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से तीन दिन का शानदार लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है.

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अगर आप इस मौके को घर पर आराम करने के बजाय छोटी ट्रिप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां कम समय में घूमकर वापस आया जा सकता है.अगस्त के आखिर में मानसून भी अपने रंग में होता है, इसलिए पहाड़, झील और समुद्र किनारे की कई जगहें बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।

1. उदयपुर, राजस्थान

झीलों की नगरी उदयपुर तीन दिन की ट्रिप के लिए शानदार है. यहां आप सिटी पैलेस, पिछोला झील और पुराने शहर की गलियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगस्त में बारिश के मौसम में झीलें और आसपास की हरियाली बेहद खूबसूरत लगती है.

2. महाबलेश्वर, महाराष्ट्र

जो लोग मुंबई और पुणे के पास रहते हैं, उनके लिए महाबलेश्वर सबसे आसान वीकेंड डेस्टिनेशन में से एक है. मानसून में यहां झरने, हरियाली और पहाड़ी नजारे देखने लायक होते हैं. सड़क यात्रा के दौरान भी खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, जो आपका मनमोह लेंगे. मुंबई से करीब 5 घंटे और पुणे से लगभग 2.5 घंटे की रोड ट्रिप करके आप यहां पहुंच सकते हैं.

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3. अलीबाग, महाराष्ट्र

अगर आपको पहाड़ों की जगह समुद्र किनारे सुकून चाहिए तो आप फैमिली के साथ अलीबाग जा सकते हैं. फिल्मों में तो आपने इस जगह के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन यह लोकेशन खुद किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती है. मुंबई से फेरी और फिर छोटी ड्राइव के जरिए यहां पहुंचना आसान है.

4. गोवा

मानसून में गोवा का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है.अगस्त के आखिर में यहां सर्दियों की तुलना में भीड़ कम रहती है और कई जगहों पर ठहरने का खर्च भी कम हो सकता है. इसलिए बारिश के मौसम में बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए लोग गोवा आते हैं, इस समय यहां एक अलग ही सुकून महसूस होता है. गोवा में समुद्र किनारे के अलावा भी काफी सारी शानदार जगहें है, जहां आप सैर कर सकते हैं.

5. ऋषिकेश, उत्तराखंड

दिल्ली के करीब अगर आप घूमने का सोच रहे हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बेस्ट है. गंगा किनारे घूमने, कैफे में समय बिताने और पहाड़ों का मजा लेने के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता है.

6. जयपुर, राजस्थान

जयपुर तीन दिन की छुट्टी में घूमने के लिए आसान ऑप्शन है.आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और पुराने शहर की गलियों के साथ यहां राजस्थानी खाना भी ट्रिप को खास बना सकता है. जयपुर के बाजार को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां का राजस्थानी खाना भी आपका दिल जीत लेगा.

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