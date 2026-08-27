scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Raksha Bandhan Long Weekend Trip: भाई-बहन संग घूम आएं भारत की ये 7 सुकून भरी जगहें, बारिश में लगती हैं जन्नत!

रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार है और उसके बाद शनिवार-रविवार की छुट्टी मिल रही है, अगर आप भी मॉनसून में इस लॉन्ग वीकेंड का मजा लेना चाहते हैं. तो अपनी फैमिली या भाई-बहनों के साथ इन खूबसूरत जगहों की सैर कर आएं. बारिश में यहां की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है.

Advertisement
X
भारत में कई जगहें बारिश में सुंदर दिखती हैं. (PHOTO:AI)
भारत में कई जगहें बारिश में सुंदर दिखती हैं. (PHOTO:AI)

Raksha Bandhan Long Weekend Trip: रक्षाबंधन का त्योहार बहन-भाई के अटूट बंधन को समर्पित है और इस साल 28 अगस्त, शु्क्रवार के दिन राखी मनाई जाएगी. इस तरह लॉग वीकेंड पड़ रहा है और आप चाहे तो अपनी फैमिली और भाई-बहनों के साथ एक शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं. रक्षाबंधन इस साल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा.इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से तीन दिन का शानदार लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है.

अगर आप इस मौके को घर पर आराम करने के बजाय छोटी ट्रिप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां कम समय में घूमकर वापस आया जा सकता है.अगस्त के आखिर में मानसून भी अपने रंग में होता है, इसलिए पहाड़, झील और समुद्र किनारे की कई जगहें बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।

1. उदयपुर, राजस्थान

सम्बंधित ख़बरें

Raksha Bandhan 2026
सुबह, दोपहर या शाम? कल कब बांधें भाई को राखी, नोट कर लें शुभ मुहूर्त
Agra: मिलावटखोरी पर शिकंजा, दूध-खोया समेत 16 नमूने लिए
कृति सेनन के आउटफिट पर कंगना ने बताई अपनी असली आपत्ति
Raksha Bandhan 2026 Special Mithai (Photo: ITG)
रक्षाबंधन पर बिना गैस जलाए बनाएं 'फ्रूट क्रीम', भाई भी करेगा तारीफ!
Raksha Bandhan 2026
रक्षाबंधन पर दिखना है खूबसूरत? घर बैठे अपनाएं ये देसी तरीके

झीलों की नगरी उदयपुर तीन दिन की ट्रिप के लिए शानदार है. यहां आप सिटी पैलेस, पिछोला झील और पुराने शहर की गलियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगस्त में बारिश के मौसम में झीलें और आसपास की हरियाली बेहद खूबसूरत लगती है. 

2. महाबलेश्वर, महाराष्ट्र

जो लोग मुंबई और पुणे के पास रहते हैं, उनके लिए महाबलेश्वर सबसे आसान वीकेंड डेस्टिनेशन में से एक है. मानसून में यहां झरने, हरियाली और पहाड़ी नजारे देखने लायक होते हैं. सड़क यात्रा के दौरान भी खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, जो आपका मनमोह लेंगे. मुंबई से करीब 5 घंटे और पुणे से लगभग 2.5 घंटे की रोड ट्रिप करके आप यहां पहुंच सकते हैं. 

Advertisement

3. अलीबाग, महाराष्ट्र

अगर आपको पहाड़ों की जगह समुद्र किनारे सुकून चाहिए तो आप फैमिली के साथ अलीबाग जा सकते हैं. फिल्मों में तो आपने इस जगह के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन यह लोकेशन खुद किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती है. मुंबई से फेरी और फिर छोटी ड्राइव के जरिए यहां पहुंचना आसान है.

4. गोवा

मानसून में गोवा का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है.अगस्त के आखिर में यहां सर्दियों की तुलना में भीड़ कम रहती है और कई जगहों पर ठहरने का खर्च भी कम हो सकता है. इसलिए बारिश के मौसम में बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए लोग गोवा आते हैं, इस समय यहां एक अलग ही सुकून महसूस होता है. गोवा में समुद्र किनारे के अलावा भी काफी सारी शानदार जगहें है, जहां आप सैर कर सकते हैं.

5. ऋषिकेश, उत्तराखंड

दिल्ली के करीब अगर आप घूमने का सोच रहे हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बेस्ट है. गंगा किनारे घूमने, कैफे में समय बिताने और पहाड़ों का मजा लेने के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता है. 

6. जयपुर, राजस्थान

जयपुर तीन दिन की छुट्टी में घूमने के लिए आसान ऑप्शन है.आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और पुराने शहर की गलियों के साथ यहां राजस्थानी खाना भी ट्रिप को खास बना सकता है. जयपुर के बाजार को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां का राजस्थानी खाना भी आपका दिल जीत लेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Raksha Bandhan 2026: सुबह, दोपहर या शाम? कल कब बांधें भाई को राखी, नोट कर लें शुभ मुहूर्त |
    भारत में आंसू निकाल रहा प्याज, इस देश में लोग चट कर जाते हैं सालभर में 57 किलो! |
    'आंखों के सामने शूटरों का एनकाउंटर का करो', अंकित बालियान की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा |
    ढोल बजाकर वन व‍िभाग को जगाने पहुंचे पौड़ी के बच्चे, स्कूल के रास्ते से खतरनाक पेड़ों को हटाने की मांग |
    हेडलाइट की तेज़ रोशनी पर लगेगी लगाम! सरकार ने बनाया नया प्रस्ताव |
    नेपाल त्रासदी के बाद यूपी से बिहार तक तबाही की आशंका, हाई अलर्ट जारी |
    3 बच्चों की मां ने जीता 'पाकिस्तान आइडल', पति-भाई ने जुटाए पैसे, मुश्किलों से पूरा हुआ सपना |
    चीनी के दाम तो बढ़े ही... अब खरीद पर लिमिट! Zepto, Blinkit, Swiggy ने लगाई कैपिंग |
    त्योहार पर दोहरी मार, महंगी हुई चीनी... Zepto और Blinkit पर 2 किलो से ज्यादा खरीदने पर रोक |
    पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, विरोध में हाइवे पर किया प्रदर्शन
    Advertisement